Český rozhlas Plus spustil podcast Čekání na prezidenta

01.02.2022 10:27

DNES!

Jak by měl vypadat příští český prezident? Nejenom na tuto otázku bude v novém podcastu Českého rozhlasu Plus odpovídat filozofka Tereza Matějčková, ústavní právník Jan Kysela, moderátor Jan Pokorný a komentátor Petr Nováček. Úvodní epizodu nové podcastové série představil Český rozhlas Plus 28. ledna, tedy přesně rok před druhým kolem přímé volby prezidenta republiky.

Za rok touto dobou bude známé jméno příští hlavy státu. Nový podcast Českého rozhlasu Plus bude po celou dobu rozebírat počínání kandidátů a jejich šance, upozorňovat na klíčové souvislosti přímé volby i historické kořeny ovlivňující vnímání prezidentské funkce. Podcast hned v úvodních dílech klade otázky, zda by se tentokrát mohla vítězkou stát žena, zda přímá volba nerozděluje společnost a nakolik je výběr hlavy státu šachová partie a nakolik měření popularity.

▲ Podcast Čekání na prezidenta (foto: ČRo)

„ Čekání na prezidenta nebo prezidentku je inteligentní průvodce voličů předvolebním děním. Čtyři výjimečné osobnosti v něm dávají do souvislostí vystupování kandidátů, podobu kampaně, očekávání voličů i politických stran, odkaz výrazných minulých prezidentů. Tereza Matějčková, Jan Kysela, Petr Nováček a Jan Pokorný debatují poučeně, seriózně a zároveň je podcast jiskřivý, svěží a inspirativní i pro posluchače, kteří nesledují politiku dnes a denně ,“ řekl šéfredaktor stanice Český rozhlas Plus Petr Šabata.

Podcast Čekání na prezidenta lze poslouchat ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci mujRozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

zdroj: ČRo