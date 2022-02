Prima ZOOM slaví 9. narozeniny

01.02.2022 10:32

DNES!

Tematický kanál Prima ZOOM dělá radost fanouškům dokumentárního světa už devět let, a to díky široké nabídce těch nejzajímavějších dokumentárních filmů a seriálů ze světa i z domova. Ve čtrnácti rozmanitých tematických blocích diváci nacházejí pravidelně nejlepší dokumenty od světových produkčních společností v čele s BBC, National Geographic, Discovery a ZDF, ale i oblíbenou českou tvorbu.

Celodenní share stanice v roce 2021 dosáhl 1,87 % v CS 15+. V únoru uvede Prima ZOOM pokračování divácky velmi oblíbených seriálů v čele s původní českou sérií Utajené příběhy českých dějin IV. Dále nasadí novou sérii Vetřelci dávnověku XII a Norské domy snů VI. Na Prima ZOOM je vždy na co se dívat.

A na co se diváci dokumentárního kanálu mohou letos těšit? „ Jaro přinese divácky úspěšná témata i řadu narozeninových překvapení. V osmi premiérových epizodách se vracejí Utajené příběhy českých dějin. V dalších českých a slovenských dokumentech pak vycestujeme daleko od domova: vydáme se Do Chile za zatměním Slunce, čeká nás Mongolsko a Sibiř: Útěk za dobrodružstvím nebo výprava Afrikou na pionýru. Komu by to nestačilo, ocení novou řadu seriálu Nejkrásnější železnice světa, kde budeme po kolejích objevovat Finsko, Nový Zéland i Srí Lanku. Někteří turisté ovšem nemají spadeno jen na půvabné výhledy, jak připomene Umění špionáže, na něž naváží další tituly se špionážní tematikou. Nečekané perspektivy ve zdánlivě známých historických událostech pomohou najít také série Peklo: Vzestup a pád nacistů či Druhá světová válka z dronu. A pro ty, kdo rádi popustí uzdu fantazii, tu máme i nové díly Vetřelců dávnověku. Tváří v tvář hvězdným hlubinám však pocítíte úžas i bez mimozemšťanů, stačí si naladit profesora Briana Coxe a jeho Velkolepý vesmír. Samozřejmě nezapomínáme ani na přírodu. Modrou náruč rozevře Podmořské království, v nečekaných zákoutích Skandinávie vyrostou Norské domy snů - a pak se přiblíží i exkluzivní česká premiéra zbrusu nového seriálu BBC Zelená planeta, kde nás rostlinnou říší provede sám David Attenborough ,“ doplňuje k výročí Pavel Němec, dramaturg Prima ZOOM.

Nejoblíbenějšími bloky v roce 2021 se staly: úterý-čtvrtek 20-22 a neděle 10-12, které tematicky reprezentují Války, Přírodu a Historii. Meziročně si počtem diváků nejvíce polepšila právě neděle 10-12 a čtvrteční odpoledne. Pořadům dominovaly seriály 10 největších tajemství a záhad, Přírodní kuriozity Davida Attenborougha a Vetřelci dávnověku. Nejlepší desítku doplnily válečné dokumenty, snímky o přírodě a z oblasti záhad Neuvěřitelné příběhy. Nejúspěšnějším měsícem byl březen (celodenní share 2,28 % v CS 15+). Kanál zůstává převážně mužský (64 %) a profil diváka se meziročně příliš nezměnil. 18 % diváků patří do prémiové socioekonomické skupiny A nebo B.

▲ Top 10 nejsledovanějších pořadů v roce 2021 (foto: FTV Prima)

Velké oblibě se těší také web www.prima-zoom.cz, jehož návštěvnost v loňském roce opět narostla. Internetový portál plnohodnotně doplňuje dokumentární kanál množstvím zajímavých redakčních článků a videoobsahem. Nejúspěšnějším měsícem se stal loňský duben, kdy jej navštívilo rekordních 1 259 592 reálných uživatelů (PC + mobil + tablet). Průměrně web Prima ZOOM loni navštívilo rovněž rekordních 971 430 RU měsíčně. Článkům dominoval zájem o historii, ale zvítězilo nebezpečí z vesmíru podle PV (page views - počet zobrazených stránek). Facebook Prima ZOOM navíc sleduje přes 760 000 fanoušků.

▲ Top 5 nejčtenějších článků v roce 2021 (foto: FTV Prima)

Brand Prima ZOOM doplňuje stejnojmenný časopis zaostřený na poznání, který jako exkluzivní čtvrtletník vychází od května 2018. Kromě tematických článků, které odrážejí pestrou programovou nabídku dokumentárního kanálu, přináší vždy unikátní rozhovor s významnou českou osobností. V loňském roce se na obálce prestižního magazínu nejen o přírodě, historii a vědě objevili herci Vojtěch Kotek a Anna Polívková, paní zpěvačky Marta Kubišová a Dagmar Pecková a fenomenální sportovkyně Ester Ledecká. V letošním prvním, únorovém vydání se můžete těšit na prémiový rozhovor s hudební legendou Marií Rottrovu. Titul vydává FTV Prima podobně jako ostatní časopisy pod hlavičkou agentury Solootions.

Programová struktura kanálu Prima ZOOM:

▲ Programová struktura Prima ZOOM (foto: FTV Prima)

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, živě + TS0-3, ke dni 18. 1. 2022 a NetMonitor - SPIR - Gemius, interní měření, 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

zdroj: FTV Prima