Třetí série Geniální přítelkyně na HBO GO od 7. února

06.02.2022 08:57

DNES!

Osmidílná třetí série seriálu společností HBO a RAI „Geniální přítelkyně“ nazvaná Geniální přítelkyně: Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou, natočená na motivy třetí knihy tetralogie Eleny Ferrante, bude mít premiéru v pondělí 7. února na HBO GO.

Seriál Geniální přítelkyně sleduje příběh Eleny Greco a její životní přítelkyně, Raffaelly Cerullo, které odjakživa říká Lila. Seznámily se spolu v roce 1950 v prvním ročníku základní školy a příběh popisuje více než 60 let jejich života a odhaluje tajemství Lily, Eleniny geniální přítelkyně a svým způsobem její nejlepší přítelkyně a zároveň i největšího nepřítele.

▲ Geniální přítelkyně: Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou (foto: HBO, RAI)

Třetí série natočená v italštině s Margheritou Mazzucco a Gaiou Girace v hlavních rolích navazuje na příběh Eleny a Lily během bouřlivých 70. let, kdy jsou již obě dospělé. Lila sebrala svého malého syna, opustila manžela a svůj pohodlný život a začala pracovat jako tovární dělnice v těch nejtvrdších podmínkách, zatímco Elena odešla studovat do Pisy a nyní je autorkou úspěšného románu, který jí otevřel cestu do světa bohatství a kultivovanosti. Nyní se proplétají příběhem plným naděje a nejistot, nadále spojeny silným, avšak rozporuplným poutem.

Druhá série seriálu Geniální přítelkyně sklidila nadšené recenze, přičemž časopis Vanity Fair ji označil za „pohlcující“, „návykové“ ale také „vážné románové umění a zaručený prestižní televizní počin.“ Podle časopisu Rolling Stone se jedná o „mistrovský“, „nádherný a strhující“ příběh, zatímco stránka IndieWire poznamenala, že „je těžké představit si působivější televizní pořad“.

Geniální přítelkyně: Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou je režírovaný Danielem Luchettim. Třetí série seriálu společností HBO a RAI vychází z bestselleru „Geniální přítelkyně: Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou“, třetí knihy tetralogie Eleny Ferrante, kterou v USA vydalo nakladatelství Europa Editions; vzniká v produkci společností The Apartment, Fremantle, Wildside a Fandango; produkce Lorenzo Mieli za společnosti Fremantle, The Apartment a Wildside (obě jsou součástí společnosti Fremantle) a Domenico Procacci za společnost Fandango. Ve spolupráci se společnostmi Rai Fiction a HBO Entertainment.

Autory příběhu a scénáře jsou Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci a Saverio Costanzo. Výkonnými producenty jsou mimo jiné Paolo Sorrentino a Jennifer Schuur. Společnost Fremantle je mezinárodním distributorem spolupracujícím se společností RAI Com.

zdroj: HBO