NTV Plus: 5 nových kanálů

08.02.2022 09:12

V pondělí 7. února 2022 začalo na ruské satelitní pay-tv platformě NTV Plus vysílat pět nových tématických kanálů. Programové novinky jsou šířeny pro diváky v evropské části Ruské federace ze satelitů Eutelsat 36B a Express AMU1 (36°E).

Mezi novými programy NTV Plus jsou stanice ducktv, CBS Reality, Red Lips, Brazzers TV Europe, Red Lips a Classic Music.

▲ NTV Plus (foto: ntvplus.tv)

ducktv je mezinárodní dětský televizní kanál, který nabízí informativní a zábavné programy pro děti ve věku do tří let. Stanice je součástí balíčku "Detskij" a také v archivních balíčcích "Vše vklučeno 549", "Vše vklučeno 999", "Bazovyj", "Bazovyj Plus" a "Lajt Plus".

CBS Reality je televizní kanál zaměřený na vysílání dokumentárních pořadů a relací v žánru reality. Program je k dispozici v balíčku "Razvlekatelnyj", stejně tak i v archívních tarifech "Vše vklučeno 999", "Bazovyj", "Bazovyj Plus" a "Lajt Plus".

Red Lips je exkluzivní erotický televizní kanál v ruštině. Ve vysílání jsou filmy a krátké filmy z více než dvaceti zemí. Tituly od evropských a amerických studií s oblíbenými modelkami žánru erotiky v prostředí luxusních hotelů, kanceláří, bazénů či jednoduše v přírodě. Kanál je určen divákům starším 18 let a je k dispozici v balíčku "Nočnoj" a také v archívních tarifech "Nočnoj" a "Vše klučeno 999".

Brazzers TV Europe je velmi odvážný televizní kanál pro dospělé publikum. Kanál nabízí 24 hodinové vysílání a vynikající kvalitu obrazu a zvuku pro diváky starší 18 let. Program je k dispozici v balíčcích "Nočnoj", stejně tak i v archívních tarifech "Nočnoj" a "Vše vklučeno 999".

Classic Music je kanál s moderním pojetím klasiky. Stanice vysílá mezinárodně uznávaná mistrovská díla z nejlepších divadel a koncertních sálů. Stanici najdou zákazníci v balíčku "Muzykalnyj" a také v archívních balících "Vše vklučeno 999", "Bazovyj" a "Bazovyj Plus".

technické parametry - Brazzers TV Europe:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,900 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess

technické parametry - ducktv, CBS Reality, Red Lips:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,977 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess

technické parametry - Classic Music:

• Express AMU1 (36°E), freq. 12,341 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess

zdroj: tele-satinfo.ru