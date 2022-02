Planeta Single: Osm příběhů na Skylink 7

07.02.2022 17:14

Na obrazovky stanice Skylink 7 dnes přichází nový romantický seriál s názvem Planeta Single. Jde o filmovou sérii o online seznamování. Každá epizoda zobrazuje lásku v moderním světě očima jiného režiséra.

Příběhy jsou samostatné a jejich hrdinové se liší věkem, původem i motivací, která stojí za hledáním partnera na internetu. Avšak jedno mají společné: touhu najít lásku. Hořkosladké příběhy vás mohou dojmout k slzám i smíchu, protože jsou úzce spjaty se skutečným životem. Každý se s nimi může ztotožnit, protože - jak všichni víme - láska přichází v mnoha různých příchutích, tvarech a podobách.

▲ Planeta Single. Snímek z první epizody (foto: Canal+/Skylink)

Seriál Planeta Single volně navazuje na motivy tří stejnojmenných celovečerních filmů. Jednotlivé ucelené epizody se liší dějem i žánrem, počínaje romantickou komedií přes road movie až po napínavé drama. Podobně rozmanité budou i hlavní postavy příběhů, od teenagerů po dospělé i seniory. Jde o projekt jedinečný jak svým konceptem, tak formátem, který vznikl pod vedením osmi v současnosti nejvýraznějších polských režisérů.

V seriálu se objeví celá řada českých herců. Hned v první epizodě Zdeněk Piškula, Tomáš Hanák, Miloslav Pecháček.

Zdeněk Piškula se objeví po boku polské kolegyně Zogfie. „ Musím se přiznat, že nám se Zofií chvíli trvalo, než jsme prolomili ledy. Bylo to tím, že jsme oba introvertní typy a prostě to chtělo čas, ale šli jsme tomu naproti. Díky zkouškám se to prublo před prvním natáčecím dnem, což bylo velmi důležité. Věřili jsme si a dovolili jsme si k sobě věci, jako kdybychom se znali roky. Hrálo se nám dobře, přirozeně a bez jakéhokoliv ostychu. Vzájemně jsme se drželi a nepolevovali v soustředěnosti. Když se na natáčení podaří vytvořit takový vztah, jaký jsme měli my dva, tak to patří k věcem, který celý projekt posílí, a když se zadaří, tak ho i posune někam výš. Dodnes jsme v kontaktu a máme se rádi ,“ říká Zdeněk Piškula.

Jak svoji roli v seriálu popisuje Tomáš Hanák? „ Starší rocker, kytarová a skladatelská legenda. Něco mezi Keithem Richardsem z Rolling Stones, Mišíkem a Neilem Youngem. Trochu unavený chlápek, který už nemusí nikomu nic dokazovat. A taky idol mladého kluka, hlavní postavy příběhu, tedy Zdeňka Piškuly. Na kytaru hrát neumím, ale myslím, že se mi podařilo zahrát, že jo .“

První díl Planeta Single vysílá Skylink 7 již dnes 7.2.2022 ve 20:15 hodin. Program Skylink 7 je součástí programových balíčků satelitní a internetové platformy Skylink.