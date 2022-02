Nemocnice Chicago Med od středy na Nova Lady

07.02.2022 11:10

DNES!

Divácká obliba seriálů z lékařského prostředí je známá nejen u nás, ale i po celém světě. A tak i stanice Nova Lady pokračuje v tomto trendu a nasazuje další doktorskou lahůdku. Už ve středu 9.2. startuje zbrusu nový premiérový seriál Nemocnice Chicago Med.

Z hlediska producentů jde o sázku na jistotu. Dříve nebo později se s lékařem setká každý z nás a jejich schopnost zachraňovat lidské životy je mnohdy fascinující. A přitom jde také „jenom o lidi“, kteří mají své radosti a starosti, problémy a slabůstky, lásky i nenávisti, prožívají emoce i osobní a kariérní krize. Navíc v prostorách nemocničních zařízení se denně odehrávají malá i velká dramata, ale i dojemné a lidskostí okrášlené příběhy. To všechno je živnou půdou pro šikovné scenáristy, kteří dokážou vtáhnout dychtivého diváka do světa bílých plášťů, jenž je jinak běžnému návštěvníkovi nemocnice přísně utajen. A právě do podobně vzrušujícího prostředí zavede diváky Nova Lady premiérový seriál Nemocnice Chicago Med.

▲ Nemocnice Chicago Med (foto: TV Nova)

U kolébky stál tentokrát celý tým tvůrců - Michael Brandt, Derek Haas, Matt Olmstead a Dick Wolf. Tito pánové si dali velkou práci s dokonalým promyšlením spletitých vztahů zaměstnanců nejvytíženější nemocnice v Chicagu. A především hned na začátku nechali vybuchnout dokonalou dějovou bombu! Při slavnostním zahájení provozu nové nemocniční pohotovosti dojde k velkému železničnímu neštěstí a jeho následky dají všem postavám seriálu příležitost, aby divákům ukázaly, co v nich je.

▲ Nemocnice Chicago Med (foto: TV Nova)

Ve vykolejeném vlaku cestuje i doktor Connor Rhodes (Colin Donnell), který má nově pracovat právě na již zmíněné pohotovosti, a tak se okamžitě pouští do zachraňování raněných. Své kvality nečekaně předvede i studentka medicíny Sarah Reeseová (Rachel DiPillo), jež zabrání smrti malé holčičky, které se zastavilo srdíčko. Doktor Will Halstead (Nick Gehlfuss) se také má co otáčet a navíc mu hodně leze na nervy „ten nový“ Rhodes, který má na léčbu pacientů zcela odlišné názory. Na lékaře i personál nemocnice se následně v každé epizodě valí další a další zdravotní i soukromé problémy, diváci se tedy rozhodně mají na co těšit.

▲ Nemocnice Chicago Med (foto: TV Nova)

Seriál Nemocnice Chicago Med ve středu 9. února na Nova Lady od pondělí do čtvrtka ve 21:40.

zdroj: Nova