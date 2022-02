TV Nova bude mít stálého zpravodaje v Bruselu

06.02.2022 20:31

včera

TV Nova i nadále posiluje svoji pozici na poli nezávislého a relevantního zpravodajství. Po loňském spuštění TN Live, dokončení nového zpravodajského studia a úspěšném předvolebním vysílání představuje letošní první novinku: od 1. března bude mít jako první česká komerční televize svého stálého zpravodaje v Bruselu.

Tím se stane Háta Sassmannová, která se nyní věnuje tématům z domácí politiky, ale má zkušenosti i ze zahraniční redakce. Je to také vůbec poprvé, s výjimkou Slovenska v minulosti, kdy TV Nova vysílá do zahraničí vlastního stálého zpravodaje.

▲ Háta Sassmannová (foto: TV Nova)

„ V druhé polovině letošního roku nás čeká české předsednictví v Radě Evropské unie a naše zpravodajství, které je nejsledovanější v zemi, chce být samozřejmě velmi intenzivně u toho. Tento post je to pro nás dlouho plánovaným klíčovým krokem, kterým znovu upevníme svoji pozici ,“ vysvětluje Kamil Houska, ředitel sekce zpravodajství a publicistiky TV Nova.

Háta Sassmannová nebude připravovat reportáže a dělat rozhovory pouze přímo z Bruselu, ale bude se vydávat na všechny důležité události v okolních zemích, a to včetně Velké Británie a Francie. A v případě potřeby bude k dispozici i kolegům z dalších zemí v rámci CME.

Háta Sassmannová vystudovala mediální komunikaci na Metropolitní univerzitě v Praze a před nástupem na Novu pracovala na nejrůznějších pozicích v TV Seznam a Seznam Zprávách. Na Nově je od roku 2018, začínala v zahraniční redakci, nyní je členkou domácí redakce a zaměřuje se na domácí politiku. Diváci si ji také pamatují jako jednu z tváří loňského předvolebního vysílání.

„ Je to obrovská výzva, ke které mám veliký respekt. Vzhledem k tomu, že v Bruselu doposud redakce nebyla, bude to nový začátek se vším všudy. Nova ale dělá všechno proto, abychom to zvládli ,“ dodává Háta Sassmannová, která před odjezdem prochází řadou kurzů a školení.

zdroj: Nova