Craft Store zmizí z britského trhu

06.02.2022 17:30

Skupina Hochanda, která se specializuje na domácí řemesla, umění a další hobby produkty, propojí svůj teleshoppingový kanál The Craft Store s nově získaným programem Create & Craft.

Britská vysílací společnost koupila Create & Craft od Ideal Shopping Direct v lednu 2022. Od té doby kanály fungují samostatně, ale moderátoři obou kanálů začali spolupracovat při výrobě pořadů.

Od 25. února 2022 se oba kanály sloučí do jednoho. V ten den značka The Craft Store používaná společností Hochanda Global Ltd. zmizí z elektronických programových průvodců (EPG).

Diváci pozemní televize Freeview budou moci sledovat Create & Craft na 85. pozici. Aktuální stanice Create & Craft na pozici 95 bude uzavřena.

V kabelové síti Virgin je osud kanálu po 25. únoru nejistý kvůli vysokým poplatkům účtovaným operátorem.

Na platformě Sky UK doposud nebylo potvrzeno číslo pro EPG pozici. Není také známo, zda Create & Craft HD zůstane na trhu, nebo bude převeden do SD kvality. Skupina Hochanda může vysílat Create & Craft ze satelitu Astra 2G (28,2°E) na TP 103 (11,671 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK) nebo lze použít aktuální slot kanálu The Craft Store v SD na TP 95 (11,553 GHz, pol. H, SR 22 000, FEC 5/6; DVB-S/QPSK). Totéž platí pro diváky Freesat UK.

Co se stane s The Craft Store?

Název The Craft Store zmizí z televizních průvodců. Značka bude použita k vytvoření nového webu s řemeslným zbožím zaměřeným na oslovení neteleshoppingových uživatelů.

zdroj: satkurier.pl + rxtvinfo.com