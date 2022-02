Doku série Z chlapce mužem na TV Spektrum

07.02.2022 12:48

Umíte si představit, že opustíte svoje současné zaměstnání a vydáte se na cestu do exotických krajin na druhém konci světa? Digitálních nomádů nebo travel blogerů je dnes opravdu hodně, ale lze srovnávat spaní v hotelu se snídaní s bivakováním pod širým nebem a téměř každodenním bojem o přežití?

Už 7. února ve 23:05 můžete načerpat cestovatelskou inspiraci v dokumentární sérii Z chlapce mužem na televizní stanici Spektrum.

▲ Dokumentární série Z chlapce muže uvede TV Spektrum (foto: TV Spektrum)

Cesta k mužství napříč kontinenty

Od Brazílie, Kamerunu, Kyrgyzstánu, Madagaskaru, Mexika, Mongolska, Papuy-Nové Guineje až po Rusko, Thajsko a Venezuelu. Během dvouleté poutě procestoval filmař Tim Noonan všechny tyto země, aby na vlastní kůži poznal, co znamená stát se mužem v těchto konkrétních zemích. Každý domorodý kmen má jiné zvyklosti a tradice, které jsou často velmi drastické a náročné.

Zkouška dospělosti je v mnohých kmenech spojená s nebezpečím, krvavými rituály či život ohrožujícími zkouškami. Kromě spaní pod širým nebem ve velkých mrazech, se naučí řídit sáně a ochutná i losí krev. Omrzliny jsou téměř samozřejmostí, fyzické tresty a náročné aktivity jsou na denním pořádku. To je také smyslem zkoušky dospělosti, která má prověřit nejen chlapcovu odvahu, ale také jeho fyzickou odolnost na cestě k dospělosti a přijetí do daného kmene. Ve dvanáctidílném seriálu Z chlapce mužem, který se vysílá v přibližně 100 zemích světa, proniknete do nejtajnějších zákoutí domorodých kmenů, kam běžní turisté tak snadno nenahlédnou.

▲ Dokumentární série Z chlapce muže uvede TV Spektrum (foto: TV Spektrum)

Tim Noonan - filmař tělem i duší

Oceňovaný filmař, cestovatel a moderátor, který se rozhodl vydat do životu nebezpečných situací pouze s batohem a kamerou, aby se stal skutečným mužem, a to v několika zemích světa. Už na univerzitě získal několik ocenění za svoji netradiční filmovou tvorbu. Typická „one man show“, kde je Tim kameramanem, scénáristou a zároveň i hlavní postavou, která zkoumá neprobádaná místa a pouští se do extrémních situací. Od exotických domorodých kmenů přechází k drogovým dealerům, kriminálním gangům či dokonce k vrahům. Divákům tak představuje situace a místa, na které by se určitě sami nedostali.

Pokud se chcete dozvědět, jak se stát opravdovým mužem, nebo jen procestovat exotické země a zažít nějaké dobrodružství, sledujte dokumentární seriál Z chlapce mužem na televizní stanici Spektrum od 7. února ve 23:05 hodin.

zdroj: AMC