TV Nova upravuje program, rozšiřuje Televizní noviny i Snídani

08.03.2022 11:18

Vzhledem k situaci na Ukrajině se rozhodl provozovatel televize Nova provést výrazné změny v programovém schématu stanic TV Nova a Nova International. Rozšiřuje se vysílací prostor pro ranní relaci Snídaně s Novou a také se navyšuje stopáž pro hlavní zpravodajskou relaci Televizní noviny.

Snídat s televizí Nova mohou diváci v tomto týdnu od úterý 8. března v pracovní dny od 5:55 do 9:35 hodiny (doposud do 8:35 hodiny). Z tohoto důvodu z dopoledního vysílání vypadává automatická repríza pořadu Na lovu (obvykle v 10:55 hodin). To se týká TV Nova. Diváci na Slovensku neuvidí po Snídani automatickou reprízu seriálu Ulice.

▲ TV Nova. Ilustrační foto (foto: Nova)

Hlavní večerní zpravodajský blok Televizní noviny bude na TV Nova a Nova International začínat nadále v 19:30 hodin ale končit až ve 20:40 hodin. To platí po celý týden - tedy i o víkendu.

Další zpravodajství - Televizní noviny: Válka na Ukrajině - chystá TV Nova i na víkend. V sobotu 12. března v 9:20 hodin a v neděli 13. března o pět minut později.