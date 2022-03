Titulový zápas české boxerské jedničky nabídne exkluzivně Voyo

21.03.2022 16:31

Voyo exkluzivně nabídne přímý přenos galavečeru Legacy Boxing z Dubaje. Velkým tahákem večera bude titulový zápas české boxerské jedničky Vasila Ducára.

Už tuto sobotu čeká českou boxerskou jedničku životní zápas. 26. března se utká o interkontinentální titul WBA se šestatřicetiletým Mikem Perezem z Kuby, který titul obhajuje.

Nejlepší český boxer a mistr republiky Vasil Ducár o světové tituly bojoval už v minulosti, v roce 2019 ale prohrál s Kevinem Lerenem. Už brzy člena speciální policejní jednotky čeká veledůležitý souboj, který můžou fanoušci boxu sledovat pouze na Voyo. Český boxer má jediný cíl - zvednout titul nad hlavu a přivézt domů velké vítězství.

▲ Box na Voyo (foto: Nova)

„ Vítězství by mě mohlo katapultovat do světové desítky, a hlavně bych měl pás šampiona WBA. Ten by mi zase otevřel dveře k dalším velkým zápasům ,“ vysvětluje Ducár své pocity před životní bitvou.

„ Jsme moc rádi, že můžeme fanouškům bojových sportů nabídnout takto kvalitní boxerský galavečer. Už se moc těšíme a jsme hodně zvědaví, jak Vasil Ducár v této těžké zkoušce obstojí ,“ dodává Kamil Guzek, který bude společně s Antonínem Vavrdou přímý přenos komentovat.

Sledujte Legacy Boxing Series: Mike Perez vs. Vasil Ducár v sobotu 26. března v 15:00 exkluzivně na Voyo.

zdroj: Nova