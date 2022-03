Česká unscripted show Spolu a hladoví na HBO Max

21.03.2022 12:03

DNES!

Osmidílná lifestylová série s foodie celebritou Lukášem Hejlíkem a jeho dcerou Klárou Hejlíkovou má premiéru 1. 4. na HBO MAX v rámci celé Evropy a USA. Spolu & hladoví je výletem do světa gastronomie, putováním po krásách Česka i cestou otce a dospívající dcery jeden k druhému.

Lukáš a Klára sdílejí vášeň pro dobré jídlo a cestování. Rádi poznávají zajímavou architekturu, design, kvalitní a pestrou gastronomii, neobvyklá místa nebo ubytování. Na svých cestách se navíc potkávají s lidmi, kteří jsou špičkami ve svém oboru. Jednotlivé díly se věnují aktuálním tématům z oblasti foodie scény, ekologie nebo urbanismu.

▲ Spolu & hladoví (foto: HBO)

Diváci však hrdiny sledují především na jejich cestě za poznáním sebe samých i za poznáním vzájemným: Lukáš se se svou dcerou z prvního manželství totiž vídá jen každý druhý víkend. „ Co 14 dní si k sobě s mou dcerou Klárou hledáme cestu, ale když vyrazíme do přírody a nebo zajdeme na skvělé jídlo, smějeme se a poznáváme se. Na našich cestách jsou i chvíle hlubokého významného ticha, ale po každé přeháňce vyjde zase slunce. Plány na naše cesty skládám dohromady na poslední chvíli, ale takhle dáváme těm našim prodlouženým víkendům opravdu dobrodružný rámec. Uvědomuju si, že za několik měsíců bude Klára na střední škole a na naše výlety už nebude mít vůbec náladu, proto se snažím si to s ní náležitě užít. Objevujeme společně Česko, ale hlavně nás dva. A jde nám to myslím skvěle: každých čtrnáct dní, když můžeme být spolu a hladoví ,“ říká o sérii Lukáš Hejlík.

Série Spolu a hladoví diváka provede Českou republikou od Slovácka po Orlické hory či od Šumavy po Litomyšl. Lukáš s Klárou jedí ve stovky let starých hostincích i v kioscích u cesty a nocleh vyzkoušejí v luxusním penzionu i na posedu. A protože otec s dcerou nevynechávají ani atrakce jako jeskyně, koupaliště nebo lanovky na vrcholky hor, je série skvělým zdrojem inspirace pro výlety.

Režisérem Max Original série Spolu & hladoví je Matěj Chlupáček, držitel Českého lva, který už s HBO Europe spolupracoval na druhé sérii Terapie (společně s režisérem Petrem Zelenkou) nebo na celovečerním filmu Polednice.

zdroj: HBO