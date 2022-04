Poslední série seriálu Polda přichází na TV Prima

02.04.2022 16:24

DNES!

Televize Prima dnes divákům nabídne první epizodu z poslední páté řady krimi seriálu Polda. V pokračování bude poručík Michal Bříza se svým parťákem Juniorem opět nekompromisně a občas i nekorektně dýchat na záda zločincům.

Od 2. dubna, po osm večerů, tak budou David Matásek a Vladimír Polívka s humorem honit zločince a prát se s vlastními životy.

Pět let už obléká David Matásek „kůži“ Michala Břízy a po boku mu stojí jeho nejbližší. To se nemění ani v dalším pokračování seriálu Polda. Opět se diváci mohou těšit na Janu Kolesárovou, Jiřího Vyorálka, Elizavetu Maximovou, Jitku Sedláčkovou, Ondřeje Pavelku a také na starého parťáka Igora Orozoviče, který se v seriálu opět na chvilku objeví. „ Dlouho jsem tu nebyl a nic nevím, takže se tak různě od Davida Matáska dozvídám, co ta moje postava Andreje vlastně dělá. Třeba to, že jsem se rozešel se svou ženou, chodím za někým jiným. Že pracuju, pak že jsem se zase vrátil k ženě. Takže takhle já zjišťuji, co se se mnou děje ,“ usmíval se po natáčení Igor Orozovič, kterého nahradil Vladimír Polívka coby Junior.

▲ Seriál Polda (foto: TV Prima)

Další pokračování seriálu zavede dvojici policajtů na kurzy jógy, do autobazaru, na kurz historického šermu nebo na zimní stadion. „ To bylo jedno z nej natáčení. Všichni jsme tam bruslili několik hodin. Cítila jsem se, jako bychom ani netočili a byli někde za zábavou. Bylo to milé osvěžení z mé klasické terapeutické rutiny ,“ zavzpomínala na natáčení Jana Kolesárová coby Táňa Hošková. I ta bude mít opět hodně práce, protože Michal bude přemýšlet nad tím, že se bude muset zbavit milované Carevny - auta. Mráz bude všem komplikovat život, protože se začne chovat divně, a navíc Táňa je na nervy z prověrek, které musí jako šéf oddělení absolvovat. A do toho všichni odjedou na hory, protože ani tam zločinci nespí.

Během osmi dílů se v seriálu objeví i známé tváře v podání Richarda Genzera, Veroniky Žilkové, Alžbety Stankové, Lenky Zahradnické, Ernesta Čekana a nebo Leoše Nohy.