NHL v Praze na Nova Sport, Nova Action a Voyo

22.04.2022 11:27

NHL se po třech letech vrací do České republiky. V pražské O2 areně se v rámci Global Series 2022 odehrají první dva zápasy základní části mezi San Jose Sharks a Nashvillem Predators.

Na soupiskách obou celků jsou navíc hned tři čeští hráči včetně Tomáše Hertla. Hrát se bude 7. a 8. října, přímé přenosy nabídne Nova Sport 1, Nova Action a Voyo.

Sharks a Predators odstartují základní část NHL ročníku 2022/2023. Úvodní dva zápasy se odehrají v pražské O2 aréně, kam se nejlepší liga světa vrací po třech letech. Naposledy se v Praze v roce 2019 utkalo Chicago s Philadelphií. Nyní dostanou čeští fanoušci hned dvojnásobnou zápasovou nálož.

V dresu San Jose by se měl navíc objevit útočník Tomáš Hertl, který nedávno podepsal novou osmiletou smlouvu, ale také obránce Radim Šimek, jenž má se Sharks smlouvu na další dvě sezony. Branku Predators by mohl hájit David Rittich, který je momentálně na soupisce Nashvillu. Všichni tři se ve své vlasti představí vůbec poprvé jako hráči NHL.

Vstupenky půjdou do prodeje v pátek 29. dubna v 9:00. Ještě před samotnými ostrými zápasy ale odehrají Sharks i Predators po jednom přípravném duelu. Nashville se představí 3. října ve švýcarském Bernu, kde nastoupí proti tamějšímu SC Bern. San Jose bude hrát 4. října v Berlíně, kde se postaví Eisbärenu Berlín.

V Evropě se představí ještě další dva celky NHL. Ve finském Tampere odehrají 4. a 5. listopadu dva duely základní části Colorado Avalanche a Columbus Blue Jackets.

Global Series 2022 bude celkově devátou sezonou, kdy NHL zavítá do Evropy, aby zde odehrála zápasy základní části. V České republice se doposud odehrálo pět duelů nejlepší hokejové ligy světa. Prvními dvěma byly duely v roce 2008 mezi Tampou Bay a New Yorkem Rangers. O dva roky později se v O2 aréně představil ve dvojzápase Boston s Phoenixem. Naposledy zavítala NHL do Prahy v roce 2019, kdy se střetlo Chicago s Philadelphií.

Kompletní rozpis zápasů Global Series 2022:

3. října: Nashville Predators - SC Bern (Bern)

4. října: San Jose Sharks - Eisbären Berlín (Berlín)

7. října: San Jose Sharks - Nashville Predators (Praha)

8. října: Nashville Predators - San Jose Sharks (Praha)

4. listopadu: Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche (Tampere)

5. listopadu: Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets (Tampere)

zdroj: Nova