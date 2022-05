BBC uzavře několik kanálů

30.05.2022 09:17

Britská vysílací společnost BBC oznámila uzavření lineárních televizních kanálů a rozhlasových stanic. Stanice CBBC, BBC Four a Radio 4 Extra nebudou vypnuty okamžitě, ale očekává se, že budou zrušeny před ukončením jejich současných smluv a licenčních poplatků v roce 2027 (ale ne dříve než v roce 2025).

Obsah bude přesunut online. BBC plánuje úspory a zaměření na online vysílání.

▲ Logo BBC

Uživatelé tradičních služeb Freeview, Freesat, Sky a Virgin se přinejmenším do roku 2025 nedočkají žádné změny.

Vedle plánovaného snížení počtu lineárních kanálů chce BBC přilákat více uživatelů k iPlayeru a BBC Sounds. V současné době se prostřednictvím služby iPlayer dostává k méně než 50 % diváků a jejím cílem je dosáhnout 75 %.

Uzavření CBBC

Ukončení vysílání dětského kanálu CBBC v příštích letech není překvapivé, protože tato věková skupina stále častěji volí streamovaný obsah. U lineárního kanálu nadále klesá sledovanost mezi dětmi ve věku 6-12 let. V roce 2015 činila sledovanost v této skupině 27 % a v roce 2021 klesla na pouhých 14 %.

Poskytovatelé dětského obsahu již přecházejí na distribuci pouze online. Společnost Disney zrušila své lineární kanály ve prospěch streamovací platformy Disney+.

Ukončení vysílání BBC Four

BBC Four se stále více stává kanálem s reprízami. To znamená, že počet nových pořadů natáčených výhradně pro BBC Four stále klesá. V budoucnu bude archivní dědictví kanálu nabízeno v rámci služby BBC iPlayer.

Ukončení vysílání BBC Radio 4 Extra

Přestože se jedná o jednu z nejoblíbenějších rozhlasových stanic, i jí hrozí uzavření. Stanice byla spuštěna před 20 lety jako BBC7, aby poskytla nabídku pro nové digitální rozhlasové platformy, jako je DAB. Harmonogram stanice však byl překonán flexibilitou služeb na vyžádání, včetně vlastní aplikace BBC Sounds.

Uzavření rádia 4 LW

Velká Británie je jednou z posledních zemí na světě, kde ještě funguje dlouhovlnné rozhlasové vysílání, které je stále méně využívané, protože zahraniční vysílací společnosti své služby stahují. Moderní lodě jsou vybaveny digitální technologií, což znamená, že se nemusí spoléhat na to, že je na moři zastihne signál dlouhých vln s předpovědí počasí. Na pevnině se využívání dlouhých vln pro příjem služeb stále snižuje. Smlouva BBC se společností Arqiva na údržbu tohoto pásma má rovněž v nadcházejících letech skončit.

Ukončení vysílání BBC Radio 5 Live ve střední vlně

Frekvence BBC Radio 5 Live na 693 a 900 kHz se do prosince 2027 odmlčí v souladu s navrhovaným odklonem od středovlnného vysílání v celém odvětví.

BBC také plánuje sloučit své britské a mezinárodní televizní kanály a přesunout některé jazykové služby World Service výhradně na online platformy. BBC News a BBC World News se stanou jedinou televizní stanicí BBC News. Kromě toho budou zrušeny regionální zpravodajské služby BBC v Oxfordu a Cambridge.

zdroj: satkurier.pl + rxtvinfo.com