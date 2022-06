TV Prima začala natáčet dlouhodobý seriál Dobré zprávy

08.06.2022 12:53

Televize Prima začala natáčet dlouhodobý seriál s názvem Dobré zprávy, který dá divákům možnost nahlédnout do zákulisí televizního světa. Hlavní role ztvární Natálie Halouzková (Bára Beránková) a Vladimír Polívka (Ondřej Toman).

Seriál líčí příběh vesnické dívky Báry, která získá stáž v redakci Dobrých zpráv, které obdivuje, a tím si začne plnit své sny. Nejen díky ní tak diváci uvidí to, co se děje za kamerami, když jsou vypnuté.

▲ TV Prima chystá nový seriál Dobré zprávy (foto: FTV Prima)

„ Poprvé hraji postavu, která je mému naturelu nejbližší. Bára je moc milá holka, je z vesnice a pro místní televizi točí reportáže. Shodou okolností se dostane na stáž do Dobrých zpráv, a tím všechno začne. Je velmi cílevědomá, nesmírně ji to baví a myslím, že se dostane daleko ,“ prozrazuje na svou postavu hlavní hrdinka Natálie Halouzková, která bude partneřit s Vladimírem Polívkou.

„ Vždy jsme si na seriály, které jsme točili, brali odborné poradce. Teď, poprvé, ho do Dobrých zpráv nepotřebujeme. Zpravodajství známe, všichni jsme si televizí prošli a známe její zákulisí. Víme, jak to v ní chodí, a to chceme ukázat i divákům ,“ prozradila na natáčení ředitelka obsahu TV Prima Lenka Hornová.

Každá zpravodajská stanice má svou ústřední moderátorskou dvojici a v Dobrých zprávách to bude Sára Rychlíková (Mona Fiedlerová) a Jan Fanta (Šimon Polanský) - všemi milovná a nejoblíbenější moderátorská dvojice na obrazovce. „Mona je ďáblík a nebude asi všem sympatická. Je kariéristka a jde si dost za svým. Trošku si myslí, že se svět točí kolem ní, ale v jádru nebude zlá,“ prozrazuje na svou moderátorskou hvězdu herečka Sára Rychlíková, která bude vždy sedět po boku svého seriálového partnera Šimona. „ Pro mě je to první velká role v seriálu a musím říct, že jsem za ni moc rád. Je mi tu moc hezky a přiznávám, že natáčení je velká dřina. Šimon je takový typický chlap. Trochu do větru, u žen oblíben, hodně oblíben, i když má jednu doma ,“ usmívá se seriálový nováček Jan Fanta.

▲ TV Prima představila nový seriál Dobré zprávy (foto: FTV Prima)

Trojlístek moderátorů doplňuje Denisa Nesvačilová coby Gita Rosová. „ Je to sporťačka, jak se patří. Gita je veselá kopa, hodná holka a taková pěkná ,samice?. Má ty kluky trochu jako sport, takže všichni kolem ní mají přehled, jak, kde, kdy a co a jak ,“ prozrazuje herečka, která je bývalou moderní gymnastkou, a tak jí sport není vůbec cizí.

Každé správné miminko má mít při vstupu do života svého kmotra a v případě Dobrých zpráv se této role ujala moderátorka Hlavních zpráv na Tv Prima a CNN Prima news - Klára Doležalová. “ Věřím, že seriál bude úspěšný a pro diváky zajímavý. Něco o tom, co se děje v zákulisí vím. Až se bude natáčet třeba druhá, nebo třetí série, klidně bych si tam i něco zahrála ,“ prozradila kmotra seriálu s úsměvem.

Dobré zprávy, pro které bylo postaveno speciální televizní studio, se natáčejí v ateliérech v Holešovicích, a rozhodně nebudou ochuzeny o televizní profese, o které se postarají - hodinová manželka Alžbeta Stanková (Hermína Hesová), rosnička Mirek Šimůnek (Marián Tleskač), bratři pekaři Jan Komínek (Tadeáš Tyl) a Tomáš Weber (Tobiáš Tyl), Igor Chmela (Karel Kunc) se svou talkshow Host Karla Kunce, produkční Vladimír Polívka (Ondřej Toman), maskér Míra Nosek (Julda Kmoch) nebo bývalý válečný reportér Vojtěch Vodochodský (Petr) a spousta dalších.

Seriál vzniká pod taktovkou režisérů Libora Kodada, Jaromíra Polišenského a Lukáše Buchara. O jeho nasazení bude televize Prima diváky včas informovat.

zdroj: FTV Prima