Toulavá kamera ČT slaví 1000. díl

07.07.2022 12:31

DNES!

Toulavá kamera, pořad, který naučil Čechy cestovat po Česku. Magazín o objevování nových míst napříč kraji i o zajímavostech České republiky se poprvé představil divákům v únoru roku 2003. Tuto neděli nabídne premiérový tisící díl.

„ Toulavá kamera je přesně tím typem pořadu, který člověk musí dělat srdcem. Nám se povedlo dát za léta jeho existence dohromady partu lidí, kteří to tak mají. Vlastence každým coulem, kteří do každé reportáže vkládají i kus sebe. Mají rádi naši domovinu a svou práci dělají s láskou. Na výsledku je to znát a diváci to cítí. Možná i proto si Toulavku tolik oblíbili. Tato nejsilnější lidská emoce se totiž ničím ošidit nedá, natož nahradit ,“ říká autorka a moderátorka magazínu o cestování Iveta Toušlová a dodává: „ Víte, co je na tom nejkrásnější? Že nás na tisící díl upozornil jeden z našich věrných diváků. Pan Karel Bárta .“

▲ Iveta Toušlová, motorátorka pořadu Toulavá kamera (foto: ČT)

Pořad se na obrazovkách objevil poprvé v únoru roku 2003. „ Když jsme téměř před dvaceti lety s Toulavkou začínali, ani ve snu mne nenapadlo, že to dotáhneme až k tisícímu dílu. Je vidět, že pozitivní zprávy lidi stále přitahují. V našem případě reportáže o naší zemi i šikovných lidech ,“ komentuje režisér Hanuš Hackenschmied.

Jubilejní díl se s diváky vypraví po stopách otce genetiky Gregora Johanna Mendela do Brna, představí nejzajímavější památky města Rakovník, zavítá do dílny řezbářky Anny Tomanové z Českých Chalup na jihu Čech a na hrad Hauenštejn na Karlovarsku. Průvodce pořadem Josef Maršál pozve diváky i na procházku po rozkvetlých krkonošských Bolkovských loukách a na výstavu věnovanou autoškolám do Národního památníku na Vítkově. „ Byla by škoda si takové jubileum nepřipomenout. Napadá mě, kolik těch dílů ještě asi bude. Kdyby jich mělo být ještě jednou tisíc, a já se toho měl dožít, Toulavku bych uváděl jako pětasedmdesátiletý. Ale na druhou stranu, když se dívám na tvorbu Davida Attenborougha... ,“ glosuje moderátor Josef Maršál.

▲ Josef Maršál, motorátor pořadu Toulavá kamera (foto: ČT)

Týdeník nabízí obsah i mimo televizní obrazovky. Jeho tvůrci představili na červnovém veletrhu Svět knihy již 34. knižní podobu Toulavé kamery a aktivní jsou i na sociálních sítích, kde získávají divácké tipy na výlety. Ti pravidelně zapínají v neděli dopoledne ČT1, aby zhlédli nová pokračování. Jen v letošním roce se na každý díl dívalo průměrně 686 tisíc diváků starších patnácti let.

zdroj: ČT