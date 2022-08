Dobrodruh Bear Grylls je zpět na Nat Geo

04.08.2022 11:12

DNES!

Nejoblíbenější odborník na přežití v divočině Bear Grylls je zpět ve zbrusu nových epizodách seriálového hitu V divočině s Bearem Gryllsem. Tentokrát však představí ještě napínavější formát pod názvem V divočině s Bearem Gryllsem: Výzva.

Svá odvážná dobrodružství posouvá ještě o úroveň výš. Jeho hvězdní hosté budou nejen nuceni osvojit si pravidla přežití ve volné přírodě, ale také je využít v nadmíru stresujících situacích.

▲ V divočině s Bearem Gryllsem: Výzva (foto: National Geographic)

Cyklus uvidí diváci National Geographic poprvé v neděli 21. srpna ve 22 hodin, a to rovnou v epizodě s hvězdou nejnovějšího snímku Thor: Láska a hrom Natalie Portmanovou. Dále se můžeme těšit na marvelovského superhrdinu Simua Liua (Shang-Chi a legenda o deseti prstenech), herce Ashtona Kutchera (Dva a půl chlapa), herečku Florence Pughovou nominovanou za svůj výkon ve snímku Malé ženy na Oscara, herce Anthonyho Andersona (seriál Black-ish) a herce a komika Roba Riggla (TV show Holey Moley) .

V této sérii budou hosté čelit fyzickému i psychickému vypětí - například se musí ponořit do zamrzlého jezera v kanadských Skalnatých horách nebo si shánět potravu v poušti Velké pánve. Bear otestuje i jejich celkovou schopnost přežít v divočině. Poté co je naučí klíčové dovednosti, budou je muset také sami využít ve velmi vypjatých situacích, aby se zachránili a dostali do bodu, kde je Bear opět vyzvedne.

Čekají vás následující epizody:

• NATALIE PORTMANOVÁ V POUŠTI ESCALANTE

Premiéra 21. srpna ve 22:00 | National Geographic

Bear zavede oscarovou herečku Natalie Portmanovou do kaňonů v jižním Utahu. Po dramatickém spuštění z vrtulníku se vydají do pouště Escalante, kde se Natalie dozví, jak a kam umísťovat skoby, jak využívat horolezecké lano nebo vykřesat oheň. Natalie pak bude muset nové znalosti také využít, když je třeba vylézt na horu a založit tam signální oheň.

• SIMU LIU V KANADSKÝCH HORÁCH

Premiéra 28. srpna ve 22:00 | National Geographic

Bear vezme marvelovského superhrdinu Simua Liua do kanadské části Skalistých hor, kde musí nejprve spustit lavinu, aby si uvolnili cestu do rokle, a vyhledat tam starý přístřešek, jinak riskují při teplotách kolem -20 stupňů Celsia umrznutí. Následující den začíná to pravé arktické dobrodružství. Simu se bude muset svléct a ponořit do zamrzlého jezera a pak najít cestu ke psím spřežením, která je dopraví zpět do civilizace.

• ASHTON KUTCHER V KOSTARICKÉ DŽUNGLI

Premiéra 4. září ve 22:00 | National Geographic

Ashton Kutcher se společně s Bearem Gryllsem vydá do džungle na pobřeží Kostariky. Nejprve skočí z helikoptéry přímo do Tichého oceánu. Poté co doplavou na břeh, musí se chopit kánoí a obstarat si čerstvou večeři. Poté následuje sestup po 100 metrů vysokém útesu přímo do srdce pralesa. Následující den čeká na Ashtona výzva v podobě plazení po laně. S využitím veškerých sil musí překonat hlubokou rokli.

• FLORENCE PUGHOVÁ V PRALESE NA KOSTARICE

Premiéra 11. září ve 22:00 | National Geographic

Poté co se na laně spustí z helikoptéry, vyráží Bear společně s Florence Pughovou vstříc sopečnému deštnému lesu. Bear ukáže Florence, jak se vypořádat z peřejemi, změřit hloubku řeky pomocí lana a kamene a vyhnout se jedovatým hadům stejně jako vysokým útesům. Pře přechodu bažiny plné aligátorů dokonce chytí úhoře k večeři. Během druhého dne výzvy musí Florence nejdříve změřit hloubku jezírka pod vodopádem, než se spustí z útesu vstříc rozbouřeným peřejím. Nakonec ji čeká ještě seskok z letadla.

• ANTHONY ANDERSON V POHOŘÍ SIERRA NEVADA

Premiéra 18. září ve 22:00 | National Geographic

Anthony Anderson a Bear Grylls musí nejprve vyhodit svá zavazadla z helikoptéry. Poté Bear přiměje Anthonyho, aby se naučil přežít pouze s lanem a kompasem. Také mu ukáže, jak se orientovat v divočině a správně vázat uzly. Následující den musí Anthony své znalosti využít, aby dokázal překonat skalní stěnu a dostat se na místo, kde jej organizátoři opět vyzvednou.

• ROB RIGGLE V POUŠTI VELKÉ PÁNVE

Premiéra 25. září ve 22:00 | National Geographic

Aby jej připravil na nejnovější filmovou roli, vymyslí Bear pro Roba sérii náročných zkoušek. Poté co se spustí z helikoptéry, se Rob naučí vázat a využívat lano. Na dně kaňonu mu Bear ukáže, jak se dostat na druhý břeh řeky, jak si obstarat jídlo a postavit dočasný přístřešek. Následující den se musí Rob pohybovat krajinou tak, aby jej Bear nespatřil, a také se postavit svému strachu ze seskoku s padákem.

V minulých řadách patřili ke hvězdným hostům Channing Tatum, Brie Larsonová, Anthony Mackie, Dave Bautista, Cara Delevingneová, Bobby Bones, Terry Crews, Rainn Wilson, Keegan-Michael Key a další.

Námět k cyklu V DIVOČINĚ S BEAREM GRYLLSEM: VÝZVA poskytli Bear Grylls a Delbert Shoopman. Cyklus vznikl v koprodukci firem Electus, Propagate Company a The Natural Studios. Výkonným producentem za Electus a The Natural Studions byl Bear Grylls ve spolupráci s Chrisem Grantem, Drewem Buckleym, Benem Silvermanem, Howardem Owensem, Liz Schulzeovou, Robem Buchtou a Delbertem Shoopmanem. Výkonnými producenty za National Geographic byli Bengt Anderson a Sean David Johnson.

