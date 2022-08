Hudební Classic Hits zahájila FTA vysílání

03.08.2022 20:59

DNES!

Fanoušci hudebních hitů od 60. do 90. let se dočkali spuštění pravidelného vysílání nové stanice Classic Hits. Stanice vysílá volně ( FTA) na kapacitě kapacity platformy Sky UK na satelitu Astra 2G (28,2°E).

Stanice Classic Hits představuje velké hvězdy napříč desetiletími, včetně Abby, Davida Bowieho, Kylie, Madonny a Take That. Programové schéma je složeno z hodinových bloků hudby věnované určitému desetiletí.

▲ Classic Hits - záběr z příjmu stanice

Stanice je umístěna na pozici 366 v EPG platformy Sky UK. Vysílání je volně dostupné FTA, což znamená, že stanici mohou přijímat všichni diváci v dosahu evropského paprsku družice Astra 2G (28,2°E).

Zpočátku fungovala stanice Classic Hits jako dočasný pop-up kanál That's Music na pozemní digitální televizi Freeview. Jeho vysílání začalo v dubnu a na konci června bylo rozhodnuto o změně názvu. Na platformě Sky UK bude konkurovat bezplatným kanálům jako NOW 70s, NOW 80s, NOW 90s a placeným stanicím MTV 80s a MTV 90s.

Classic Hits provozuje britská televizní společnost That's TV, která začínala jako místní televizní společnost. Poté se rozšířila do celé Velké Británie a spustila That's TV na platformách Sky a Freesat.

Hlavní kanál původně nabízel hudební videoklipy, ale nyní se stále více zaměřuje na klasické televizní pořady, jako jsou The Kenny Everett Video Show, The Cougars at Number 42, Hale and Pace, Benny Hill a Monty Python's Flying Circus.

Společnost That's TV v budoucnu spustí další kanály.

Britský regulátor médií Ofcom vydal společnosti další kabelové a satelitní licence pro kanály That's Comedy a That's Reality.

Classic Hits je jedním z pěti kanálů, který provozovatel platformy Sky UK testoval. Nový hudební kanál se vymyká desetiletému trendu rušení hudebních kanálů. Mladí lidé sledují nejnovější hity online, ale starší lidé dávají přednost sledování známých hitů v tradiční televizi, a proto mnoho hudebních kanálů ve Spojeném království vysílá především starší hudbu.

technické parametry - Classic Hits:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,582 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: satkurier.pl + rxtvinfo.com