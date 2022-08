ST, DIGI SK a T-Mobile přidávají Canal+ Sport

04.08.2022 17:26

DNES!

Zápasy z anglické fotbalové Premier League budou i nadále dostupné pro abonenty společností Slovak Telekom (televizní služby Magio TV, Magio Sat), DIGI Slovakia (kabelová a satelitní Nová Digi TV SK) a T-Mobile Czech Republic (IPTV služba T-Mobile TV a satelitní T-Mobile SAT TV).

Od srpna si tak budou moci milovníci anglického fotbalu vychutnat všech 380 zápasů, které se odehrají během této sezóny Premier League, na novém televizním kanálu CANAL+ Sport.

▲ Televizní studio CANAL+ Sport (foto: parabola.cz)

Zúčastněné strany se dohodly na vysílacích právech anglické Premier League až na tři roky. To znamená, že na diváky čeká celkem více než 1000 exkluzivních fotbalových přenosů, které budou vysílány na CANAL+ Sport TV.

Magio bude program CANAL+ Sport nabízet zákazníkům od 5.8.2022 od balíčku L a na všech dostupných technologiích. V DIGI SK bude zmíněná stanice zařazena do balíčku Premium a do nabídky bude zařazena během tohoto měsíce. Zbývající streamy budou dostupné v aplikaci DIGI GO.

" Díky společnému úsilí všech stran se nám podařilo jednání úspěšně dovést do vítězného konce. S radostí oznamujeme, že na slovenské a české diváky čekají tři roky atraktivního fotbalu v Premier League. Nebudu lhát, když řeknu, že každý zápas této soutěže je pro fotbalové fanoušky opravdovou lahůdkou. A i když jen z pohodlí domova, rozhodně stojí za to se na něj podívat. V letošní sezóně možná ještě více, protože Premier League letos slaví 30. výročí od svého prvního zápasu v sezóně 1992/1993 ," řekl Marcel Šatanek, senior manažer TV segmentu a terminálů společnosti Slovak Telekom.

" Značka CANAL+ bude na českém a slovenském trhu debutovat s velkou silou. Díky našemu partnerství se společnostmi Slovak Telekom, DIGI Slovakia a T-Mobile Czech Republic bude mít ke skvělému obsahu z anglické Premier League přístup více diváků, kromě našich stávajících diváků na Skylinku a Freesatu. CANAL+ bude i nadále posilovat svou nabídku obsahu, dále ji rozšiřovat o další produkty dodávané společností SPI a distribuovat ji prostřednictvím partnerství, což divákům umožní využívat skvělé produkty. Ladislav Řeháček a jeho tým odvedli skvělou práci při vytváření Canal+ Sport, jehož špičková produkce pozvedne divácký zážitek z anglické Premier League. Děkujeme všem našim partnerům, se kterými jsme na této dohodě spolupracovali ," dodává Berk Uziyel, generální ředitel společnosti SPI International, která je nyní součástí skupiny Canal+ a je zodpovědná za B2B distribuci produktů Canal+ na daném území.

" Získání vysílacích práv považujeme za průlomový úspěch, který nám umožní i nadále přinášet našim zákazníkům prémiový obsah a prestižní programovou nabídku. Naše sportovní kanály patří k nejoblíbenějšímu a nejvyhledávanějšímu obsahu v T-Mobile TV a díky této dohodě si diváci nyní mohou naplno vychutnat širokou nabídku kvalitního fotbalu včetně nejvyšší Premier League ," dodává Zdeněk Spurný, manažer televizních služeb T-Mobile.

Program Canal+ Sport bude zákazníkům nabízen na všech technologiích.