Až tam nezbyl žádný uvede Epic Drama

05.08.2022 09:54

Až tam nezbyl žádný (And Then There Were None) je název slavného románu Agathy Christie, který se zatím poslední (u nás dostupné) adaptace dočkal v podobě hvězdně obsazené televizní minisérie z roku 2015.

Tuto adaptaci budou mít diváci možnost vidět ve dnech 6. a 7. srpna v premiéře na kanálu Epic Drama. Do té doby si připomeňme několik zajímavostí, které se k tomuto populárnímu dílu ikonické anglické spisovatelky vážou.

Román se původně jmenoval jinak (10 malých černoušků, případně později v originále Ten Little Indians či Deset malých indiánů), nicméně název byl postupně několikrát upravovaný a zatím poslední verze překladu románu se v češtině jmenuje podobně jako zmiňovaná adaptace, A pak nezbyl žádný. Je z roku 2021.

Děj knihy (jakož i televizní adaptace) se odehrává na odlehlém ostrově v blízkosti anglického pobřeží, kde se nachází deset cizinců. Ti postupně začínají umírat a při hledání vraha nastává panika. Co o tomto proslulém díle Agathy Christie možná nevíte?

▲ Až tam nezbyl žádný (foto: Viasat)

1. Jedná se o dodnes jednu z nejžádanějších knih na světě. Je prý globálně šestým nejprodávanějším bestsellerem se 100 miliony prodaných kopií a jde zároveň o nejprodávanější titul spisovatelky.

2. Napsat román Až tam nezbyl žádný, to byla pro Agathu Christie výzva. Zápletka byla velmi složitá, ale samotná zápletka spisovatelku fascinovala. Předtím, než se pustila do samotného románu, přepsala Christie několikrát dějovou linku.

3. Christie nakonec skončila u deseti cizinců, nicméně v původní verzi příběhu se na ostrově nacházelo hned dvanáct postav.

4. Spisovatelka svou knihu adaptovala pro divadlo. Bylo to ke konci 2. sv. války a pro Agathu Christie představovalo původní ukončení děje další výzvu. Rozhodla se, že pro divadelní verzi konec trochu přepracuje. Díky tomu v ní přežilo více postav a některé z nich se do sebe dokonce zamilovaly. Smutnější verze příběhu by totiž vzhledem k probíhajícímu konfliktu nemusela vyznít úplně pozitivně.

▲ Až tam nezbyl žádný (foto: Viasat)

5. Dílo je bezesporu tím nejparodovanějším, které Agatha Christie napsala. V 70. letech existovala dokonce adaptace na Broadwayi, která byla nazvaná Something's Afoot a zahrnovala píseň, kterou zpívali již zavraždění členové obsazení. Jmenovala se I Owe It All to Agatha Christie (Dlužím to Agathe Christie). Příběh se objevil mimo jiné dokonce i v seriálu Family Guy.

6. Natočeno bylo samozřejmě množství filmových adaptací. Vůbec první filmová verze z roku 1945 byla režírována Reném Clairem a diváky bývá všeobecně považována za tu nejlepší. Přesto nebyla úplně věrná předloze a vypůjčila si „šťastnější“ konec ze zmíněné divadelní hry. Navíc kvůli tehdejší cenzuře se většina vražd odehrává mimo záběry. Verze od George Pollocka z roku 1965 přesunuje děj knihy do švýcarských Alp, a zajímavá je i verze z roku 1989, která se z nějakého neznámého důvodu odehrává v africkém safari. Existuje i herní adaptace, adventura, která má čtyři možné konce.

7. Verze z roku 2015, která bude mít českou premiéru 6. a 7. srpna na Epic Drama, se drží temné původní knižní předlohy a jedná se tak o jedinou verzi v anglickém jazyce, v níž všichni cizinci nakonec zemřou. Minisérie i díky tomu od fanoušků z více než 100 zemí světa získala v průzkumu ocenění World's Favourite Christie.

8. Tato verze byla zároveň natočena pro BBC za účelem oslavy 125. výročí narození Agathy Christie. Scénáristkou byla Sarah Phelpsová, která dříve adaptovala i jiné klasiky jako třeba Oliver Twist. Ta byla podle svých slov doslova šokována brutalitou, která se v knize vyskytuje. „U [slečny] Marpleové a Poirota existuje někdo, kdo záhadu rozluští, a to vám dodává pocit bezpečí, předpovědi, co se bude dít dál... v této knize se tohle neděje - nikdo vás nezachraňuje a nevysvětluje.“

9. Kdysi dávno vznikla televizní adaptace románu, která se v televizi vysílala živě. Jedna z obětí, která byla „ubodána k smrti“, si ovšem neuvědomila, že je stále ve vysílání, a prostě si vstala a odkráčela pryč s rukama v kapsách.

10. Verze z roku 2015 má hvězdné obsazení. Mimo jiné si v ní zahráli Charles Dance, Sam Neill, Miranda Richardsonová, Douglas Booth, Toby Stephens, Aidan Turner nebo Noah Taylor. Jedna z hereček, Maeve Dermodyová, byla obsazena jen dva dny před prvním nacvičováním scénáře a protože se právě nacházela v Myanmaru, museli jí zajistit přímé letadlo, aby mohla okamžitě začít cvičit s trenérem dialektu a natáčet.

Takže jste-li fanoušky temnějšího detektivního žáru, nenechte si ujít tuhle britskou adaptaci románu Agathy Christie Až tam nezbyl žádný, která poběží ve dvou dílech 6. a 7. srpna od 21:00 na televizním kanálu Epic Drama.

Trailer:

zdroj: Viasat