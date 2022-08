Dejte šanci novému dobrodružství s TV Spektrum

11.08.2022 19:40

DNES!

Každý z nás má alespoň jednou za čas pocit, že už nezvládá život v 21. století. Plný technologií, tlak na co největší efektivitu a progresivitu. Celý náš život se skládá z čísel, která vyděláváme, utrácíme a produkujeme. Přitom skutečný smysl je někde úplně jinde.

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste dali výpověď v práci a odjeli například do Afriky, pomáhat dětem v nouzi?

Nebo zachraňovat želvy v exotických zemích? Od 16. srpna v 16:00 budete moci sledovat 8. řadu dobrodružného seriálu Ben Fogle a lidé žijící v divočině a od 30. srpna v 16:00 devátou řadu seriálu Ben Fogle a lidé žijící v divočině, a to vše na televizní stanici TV Spektrum. Možná v nich načerpáte inspiraci pro nové výzvy.

▲ Ilustrační foto (foto: Spektrum TV)

Dobrodružství musíte mít v krvi

Anglický hlasatel, spisovatel a moderátor britských televizních stanic, Ben Fogle je dobrodruh do morku kostí. Jeho cestovatelský život započal, když odjel na rok do Ekvádoru, kde učil angličtinu a pracoval v sirotčinci. Později se rozhodl zachraňovat želvy v Hondurasu a Nikaragui. Skutečný smysl života našel v jednoduchosti bytí na nejodlehlejších místech civilizace. Co nejdál od technologií a rychlého životního stylu.

Během svých cest se setkává se zajímavými lidmi, jejichž příběhy přibližuje v jednotlivých dílech seriálu. V texaské poušti poznal Johna - bývalého fotografa z New Yorku, který se rozhodl žít ve vlastnoručně postavené chatrči ze starých plechů. V Austrálii se setkal s obchodníkem, který se po krachu na burze přestěhoval na samotu a urovnal si své životní priority. Nemusíte však opustit všechny své blízké, abyste změnili svůj život. Příkladem jsou Bretwood a Erin, kteří ušli 4 000 mil ze Seattlu až na Aljašku, kde si v horách vytvořili nový domov.

▲ Ilustrační foto (foto: Spektrum TV)

Noví lidé, nová dobrodružství

Nyní má Ben namířeno za dalšími netradičními osudy lidí, které spojuje touha po změně a hledání ideálního místa pro život. A to i v případě, že nalezli klid v navenek „nedokonalém“ místě na okraji společnosti. Povypráví příběh George a Bettiny, kteří se rozhodli začít nový život v irské divočině, navštíví Alexe, protřelého obchodníka, který opustil slibnou kariéru ve Velké Británii a přestěhoval se do odlehlé části Portugalska.

Přiblíží také životy Helen a Jasona, kteří se rozhodli opustit svůj předchozí život a vymanit se z těžkého osudu, který je postihl. Svůj nový začátek začali budovat v nejsevernější části Spojeného království - na Shetlandách. Všechny tyto lidi spojuje touha po změně, ale hlavně po nalezení sebe sama.

Chcete-li se nechat inspirovat k netradičním dobrodružstvím, sledujte 8. řadu dobrodružného seriálu Ben Fogle a lidé z divočiny od 16. srpna v 16:00 a 9. řadu seriálu Ben Fogle a lidé z divočiny od 30. srpna v 16:00 na televizní stanici TV Spektrum.

zdroj: Spemtrum