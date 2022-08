Stará parta, nové případy. Nová řada Případů 1. oddělení na ČT1

17.08.2022 11:27

Třetí řada seriálu inspirovaného skutečnými policejními případy odstartuje v pondělí 5. září ve 20:10 hodin na ČT1. Po šesti letech se tak staří známí hrdinové vrátí s třinácti novými kauzami.

V oblíbeném seriálu České televize, jehož předchozí řady pravidelně lákaly k obrazovkám 1,7 milionu diváků, se opět představí Ondřej Vetchý, Filip Blažek, Petr Stach, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Ondřej Malý, Igor Chmela či Sabina Remundová. Do týmu pražské kriminálky navíc nově přibydou Barbora Bočková a Juraj Loj.

▲ Nová řada seriálu Případy 1. oddělení (foto: ČT)

Během uplynulých šesti let se na pražském 1. oddělení změnilo mnohé. Policie je teď spíše jako firma. Manažerský titul MBA je více než kriminalistická praxe. Porady se vedou po Skypu, zavedly se elektronické knihy jízd a excelové tabulky na vše. Staré se potkává s novým. Ke známým vyšetřovatelům se připojují nové postavy, vznikají nové vztahy i animozity. Vyšetřovatel Tomáš Kozák v podání Ondřeje Vetchého je na vrcholu. Jeho týmu se zvedla objasněnost případů a Kozák se stává mediálně známou osobností.

„ Nepopisujeme, neodhalujeme do detailu všechny postupy kriminalistů, aby seriál nedával návod potenciálním pachatelům. Když ale víte, že jsou to skutečné případy, když vidíte, jaké hrůzy jsou si lidi schopní navzájem dělat, tak je to šokující a lezou vám oči z důlků. Třeba, když při rekonstrukcích naprosto neosobně a cynicky popisují, jak tu, kterou vraždu provedli. Někdy u toho mají dokonce pocit, že jsou vlastně dobří, výjimeční. Ztráta lidského rozměru a lidské sounáležitosti je neuvěřitelná ,“ říká představitel Tomáše Kozáka Ondřej Vetchý.

▲ Nová řada seriálu Případy 1. oddělení (foto: ČT)

„ Ke každému případu jsme měli cenné poznámky, materiály a informace od pana Mareše a byli jsme obeznámeni se všemi příběhy do nejmenších detailů. To nám umožnilo být realitě co nejblíže a bude to určitě vidět. Z většího seznamu skutečných případů jsme vybrali takové, které jsou vždy jedinečné, způsobem provedení či způsobem odhalení. Ve výčtu jsou vedle známých událostí jako vražda taxikáře nebo i unikátní, méně známé kauzy ,“ vysvětluje první z dvojice scenáristů Jan Malinda a Josef Mareš jej doplňuje: „Když jsem skončil u policie, měl jsem najednou víc času a než se mi po práci na vraždách začalo opravdu stýskat, dostal jsem nabídku se aspoň na papíře na 1. oddělení vrátit.“

Přehled jednotlivých dílů: Podnájemníci, Flaška, Veteráni, Exploze, Řetízek, Taxivrah, Tramvaj, Střihač, Romeo a Julie, Smolař, Spolubydlící, Loterie, Trik.

