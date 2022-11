BoXmas - kanál s vánočními klipy FTA on air

01.11.2022 17:00

Klasické vánoční hity nemohou chybět v tradičním předvánočním období. Na britském trhu někteří vysílatelé proto přizpůsobují vysílání svých běžných stanic a program dočasně rebrandují na kanál do vánočního balení. To je případ i stanice The Box, která nyní vysílá jako pop up kanál s názvem BoXmas.

BoXmas se nyní zaměřuje jen na videoklipy s vánoční a zimní tématikou.

▲ BoXmas - záběr z příjmu stanice (logo)

Stanice BoXmas se vysílá ze satelitu Astra 2G ze silného evropského svazku. Příjem této stanice je proto možný s parabolami malých rozměrů (cca 60 cm) i v regionu střední Evropy.

▲ BoXmas - záběr z příjmu stanice

Do vánočního kabátku byly "oblečeny" i jiné televizní stanice ve Spojeném království - například hudební Trace Xmax (původně Trace Hits) či filmové stanice GREAT! Movies Xmas (+1) a Christmas24 (Christmas24+). Poslední dvě uvedené jsou jako jediné placené (CA Videoguard) a dostupné jen abonentům Sky UK.

technické parametry - BoXmas (dříve The Box):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,265 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA