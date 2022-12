NTV Plus zařadila 3 nové programy

29.12.2022 11:40

DNES!

Do nabídky ruské satelitní pay-tv platformy NTV Plus byly ve středu 28. prosince 2022 přidány tři nové tématické programy - Fashion TV, Trace Sport Stars a Centralnoje televiděnie.

Fashion TV (FTV) je populární módní kanál, jeden ze světových lídrů v této oblasti. FTV je značka s 20letou historií, pod jejíž hlavičkou se konají hvězdné večírky, hudební show, zářivé okouzlující události, které přitahují pozornost novinářů, veřejnosti a milionů diváků z různých zemí.

▲ Platforma NTV Plus (foto: ntvplus.ru)

Stanice FTV je součástí balíčku "Basic Online" a také je zařazena do archivních tarifů "Vse vklučeno 549", "Vse vklučeno 999", "Bazovyj", Bazovyj Zapad", "Bazovyj Plus" a "Lajt Plus".

Trace Sport Stars je zábavní kanál o sportu. Stanice přináší exkluzivní materiály o historii sportu a světových celebritách, jejich úspěších, životopisech a osobních životech. Kanál je dostupný v balíčcích "Supersport", "Sport Plus" a také v archivních balíčcích "Vse vklučeno 999" a "Supersport".

Centralnoje televiděnie je populární kanál posledních let. Nabízí dokumenty, publicistiku a autorské pořady. Program je zařazen do balíčku "Ravlekatelnyj" a také v archivních tarifech "Vse vklučeno 999", "Bazovyj" a "Bazovyj Plus".

technické parametry - Fashion TV, Centralnoje televiděnie, Trace Sport Stars:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,977 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess