Skupina GES GROUP zakládá novou společnost Prima Technologies

04.01.2023 14:50

DNES!

Nová společnost Prima Technologies bude zajišťovat kompletní správu ICT pro všechny společnosti z portfolia skupiny GES GROUP. Její služby bude využívat i mediální skupina Prima.

„ Synergicky upevňujeme spolupráci firem napříč GES GROUP, proto jsme se rozhodli, že kompletní správu ICT zařadíme pod nově vzniklou společnost Prima Technologies, do jejíchž řad přichází kompletní tým zkušených IT odborníků ze skupiny Prima v čele s Tomášem Růžičkou, dosavadním ředitelem IT skupiny Prima. Toto uspořádání nám umožní lepší využití zdrojů, zvýšení kvality poskytovaných služeb a sjednocení bezpečnostních politik. Další nezanedbatelnou výhodou bude sdílení postupů a zkušeností s digitalizací firemního prostředí napříč skupinou GES GROUP. Celkem budeme zajišťovat ICT služby pro více než 30firem a 2500 uživatelů ,“ říká Josef Stránský, ředitel technologií GES GROUP, který je zároveň zodpovědný i za technologie mediální skupiny Prima.

▲ Logo společnosti Prima Technologies

Prima Technologies sídlí na adrese skupiny Prima, kde se také nachází centrum, ze kterého je odbavováno vysílání deseti televizních stanic skupiny Prima, včetně zpravodajské platformy CNN Prima NEWS, šesti rádií ze sítě Radio United Broadcasting i bohaté portfolio webů.

zdroj: FTV Prima