RTVS s novou zábavně-vědomostní show Traf to!

03.01.2023 09:06

DNES!

Do vysílání RTVS míří jeden ze zbrusu nových televizních formátů - zábavně-vědomostní soutěž Traf to!. Moderátor Juraj „Šoko“ Tabáček a dva soutěžní týmy se divákům RTVS Jednotka postarají o množství skvělé nálady a nových poznatků každý pracovní podvečer už od pondělí 9. ledna.

V nové soutěži Traf to! si v každé epizodě změří síly dva tříčlenné týmy soutěžících. Jde o rodinné příslušníky, ale i kolegy či kamarády, kteří mají chuť bavit se a přitom vyhrávat.

Úkolem soutěžících bude z možných odpovědí na zobrazená tvrzení postupně odstraňovat ta nesprávná. Nejde přitom o to, zda znají správnou odpověď. Důležité je, jestli dokáží uvažovat nad tím, co jí být nemůže. Pokud soutěžící odhalí, co v tabulce není správné, získávají body. Tým, který v šesti kolech nasbírá více bodů, postupuje do finále.

▲ Nová soutěž Traf to! na RTVS (foto: RTVS)

Traf to! nabídne nejzajímavější informace z celého světa - často neuvěřitelné, někdy nepochopitelné, ale vždy poutavé a zábavné.

Traf to! si budou moci diváci vychutnat každý pracovní den již od pondělí 9. ledna v 18:20 na Jednotce. Týmy, které mají chuť zažít natáčení nového pořadu, pobavit se a vyhrávat se mohou do show přihlásit prostřednictvím formuláře na webu rtvs.sk/trafto.

zdroj: RTVS