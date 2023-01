Bývalý zápasník MMA se vydá za ztraceným španělským zlatem na Viasat History

V novém osmidílném dokumentu Prokletí mrtvého muže: Ztracené španělské zlato“, se vypravíte po stopách legendárního pokladu, který průzkumníkům nedává spát již celé generace.

Bývalý zápasník MMA a prospektor Kru Williams, mladá badatelka Taylor Starr a její otec Don Froe se společně s ostříleným lovcem legend Adamem Palmerem vydávají vyřešit dávnou záhadu. Buďte u toho s nimi na Viasat History od 5. ledna 2023.

Podle legendy se kdesi v kanadských horách skrývá nesmírné bohatství v podobě Slumachova dolu, potoka s ryzím zlatem v hodnotě miliard dolarů. Ten kromě drsného podnebí a hornatého terénu, střeží i sto let stará kletba. Mnozí odvážlivci při jeho hledání přišli o život. Naši badatelé se vydají po jejich stopách, prozkoumají staré mapy, tajné dopisy, vzácné nahrávky a možná objeví i pravdu.

▲ Prokletí mrtvého muže: Ztracené španělské zlato (foto: Viasat)

Kdo byl ale ten záhadný Slumach? Podle ústní tradice jde o postavu, jejíž existence propojuje fakta a místní folklór. Příběh se poprvé začal vyprávět na konce 19. století, kdy byl jistý domorodý muž jménem Slumach shledán vinným z vraždy a popraven. Krátce po jeho smrti se začaly šířit zvěsti, že tento mrtvý muž objevil místo překypující zlatem v oblasti jezera Pitta Lake. Údajně se dokonce chlubíval kusy zlata v místních salonech. Jenže také na každého, kdo by se pokusil zlato hledat, uvrhl smrtelnou kletbu, a ta podle ústní tradice skutečně fungovala a má fungovat dodnes.

Neexistují důkazy, které by příběh mohly podpořit, přesto se do regionu vydávali a vydávají dobrodruzi hledající bohatství. Téměř zlatá horečka podpořená ekonomickou krizí ve 30. letech minulého století přitáhla do drsného kraje stovky lovců pokladů. Mnoho z nich v horách zemřelo. Jiní tvrdili, že zlato skutečně našli. Jistý lesník, který v oblasti působil v 70. letech minulého století, vyprávěl, že v oblasti viděl potok plný zlata, ale už se mu jej nepovedlo znovu najít.

▲ Prokletí mrtvého muže: Ztracené španělské zlato (foto: Viasat)

Deset let po popravě Slumacha aljašský horník jménem Walter Jackson tvrdil, že místo objevil. Jenže smrtelně onemocněl, a tak napsal příteli dopis s popisem místa, ve kterém uváděl, že z potoka vylovil tisíce zlatých nugetů velkých jako vlašské ořechy. Část z nich ukryl pod označenou skálu. Ta se však nikdy nenašla.

Podle historika Freda Brachese je legenda čirým výmyslem místních obyvatel, aby do oblasti přilákali hledače pokladů. Ti totiž byli pro tamní lid zdrojem příjmů. Prodávali jim předražené mapy údajně vedoucí k pokladu, který byl na nich dokonce označen křížkem. I tak stále existuje početná komunita, která se vydává po stopách legendy. Jedním takovým je Adam Palmer.

▲ Prokletí mrtvého muže: Ztracené španělské zlato (foto: Viasat)

Zasvětil dlouhé týdny každého léta prohledáváním okolí Pitt Lake a jak sám tvrdí, jeho hlavní snahou je nyní hlavně objasnění vzniku příběhu o zlatonosném potoce.

Vydejte se společně se všemi lovci hledat ztracené zlato. První díl dokumentu Prokletí mrtvého muže: Ztracené španělské zlato premiérově odvysílá Viasat History ve čtvrtek 5. ledna od 21 hodin.

Trailer:

