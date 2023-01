TV Nova točí pátou řadu Kriminálky Anděl

23.01.2023 11:47

Oliver, Tomáš, Jana a Ruda. Poprvé se na televizních obrazovkách TV Nova sešli v roce 2008. Seriál hned čekal nevídaný úspěch a byl jeden z prvních, který pomáhal nastavit pravidla nové české televizní kriminálce.

Právě teď se začíná, po devíti letech, natáčet pátá série. Se stejnou hereckou základnou i tvůrčím týmem, který úspěšnou cestu Kriminálky Anděl před patnácti lety započal - s podtitulem Legendy se vracejí. V roli charismatických vyšetřovatelů se opět objeví Marek Taclík, David Švehlík, Helena Dvořáková a Michal Novotný, režíruje třínásobný držitel Českého lva Peter Bebjak nebo Michal Blaško.

▲ Natáčení seriálu Kriminálka Anděl. Režisér Peter Bebjak (foto: TV Nova)

Major Oliver Hajn a kapitán Tomáš Benkovský. Jakkoli mezi nimi byla v prvních dílech antipatie plynoucí z pocitu, že je Tomáš dosazen „seshora“, za čtyři série se stali jednou z nejznámějších a nejvtipnějších dvojic televizních kriminalistů. Jeden je bouřlivý a intuitivní, druhý chytrý a uhlazený. Nyní jsou starší, zkušenější, usazenější - vzájemná energie ale stále přetrvává.

„ Návrat na place Kriminálky Anděl byl sladký a nádherný. Dlouho jsme se neviděli a o to víc, jsme se na sebe těšili ,“ říká k návratu legendární vyšetřovacího týmu David Švehlík a Marek Taclík jej doplňuje: „ Ta chemie mezi námi jako Oliverem a Tomášem byla opravdu kvalitní, téměř trvalá .“

▲ Natáčení seriálu Kriminálka Anděl. Na smínku H. Dvořáková a O. Hes (foto: TV Nova)

„V páté řadě moji postavu Tomáše čeká novinka - mám ženu a nevlastní dceru Hanu, která je nově součástí vyšetřovacího týmu. Ale víc nechci prozrazovat, protože i tato linka, stejně jako nové případy, bude dramatická,“ prozrazuje David Švehlík. „Davidovi přibyla žena, mně kila,“ dodává Marek Taclík.

V rámci vyšetřování prvního případu nové série je na místo činu doprovodila i Helena Dvořáková alias psycholožka Jana Chládková: „Je to jako vrátit se někam, kde to znám a o to milejší je potkat lidi, kteří u Kriminálky Anděl byli od začátku. Během těch devíti let pauzy jsem se spíše věnovala divadlu, i když s pár kolegy ze seriálu jsem se potkala. Ale i proto je pro mě pátá řada takovým návratem před kameru. V páté řádě se má postava Jany dostává víc do terénu, z pozice psycholožky se z ní stává vyšetřovatelka. Teď když jsem na place, tak si rozpomínám na ty vtípky, které mezi námi byly. A pomaličku se do toho opět dostáváme .“

Stejně jako před patnácti lety se úvodních epizod páté série ujal dnes již třínásobný držitel Českého lva Peter Bebjak. „ První řada Kriminálky Anděl byla mým prvním projektem, na kterém jsem v Česku pracoval jako režisér. Návrat k ní je pro mě trochu nostalgický, ale zároveň se těším, že budu spolupracovat se stejným týmem ,“ říká režisér Peter Bebjak a dodává: „ Tím, že jsme začali kariéru s takto úspěšným seriálem v kriminálním žánru, vypadalo to, že se na něj specializujeme. Pro mě to ale byla spíš škola. Naučil jsem se s kriminálkou pracovat, posouvat žánr. V páté sérii pro diváky budeme mít nové příběhy, nové případy, starou známou partu i nové postavy, které budou silným oživením. Myslím, že nejen v Česku je kriminální žánr zvlášť oblíbený. Český divák rád luští, čeká na to, jaká tajenka mu na konci vyjde. A napětí a tajemství je právě to, co nové díly Kriminálky Anděl jistě nabídnou .“

Šestnáct nových dílů se volně inspiruje skutečnými případy kriminalistů nebo reálnými policejními spisy. Finální podoba epizody podléhá autorské licenci. „ Kriminálka Anděl je dnes už značka a my nechceme, aby se jednalo jen o další sérii známého seriálu, ale aby to po tak dlouhé době byla událost. Proto musíme a chceme inovovat. Vše se zrychluje, takže i příběhy budou dynamičtější. Jsme rádi, že se nám podařilo sehnat tým, se kterým jsme s Kriminálkou Anděl začínali. A od té doby jsou z nich jedni z nejlepších v oboru. Ať už jde o producenty, režiséry, scenáristy nebo herce. Ale ačkoli je mezi čtvrtou a pátou sérií rozdíl devět let, diváci stále uvidí své oblíbené hrdiny, tak jak je znají ,“ slibuje kreativní producent TV Nova David Musil.

Původní tým se rozšíří ještě o dvě nové postavy kriminalistů, obměnou projde i soudní patologie. Z herců je tak doplní Jiří Langmajer, Oskar Hes, Pavla Gajdošíková nebo Ema Businská. Natáčet se bude do července tohoto roku. Natáčení probíhá v souladu s principy tzv. zeleného natáčení a udržitelné produkce, tedy s maximálním ohledem na životní prostředí.

zdroj: TV Nova