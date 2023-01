Vivacom je TOP společností v satelitních službách

19.01.2023 16:59

DNES!

Vivacom, součást United Group, získal nejvyšší uznání v prestižním mezinárodním žebříčku. Vedoucí telekomunikační společnost na bulharském trhu je nyní jedničkou a v celosvětovém měřítku nejrychleji rostoucím operátorem satelitních služeb pro firemní zákazníky.

Vyplývá to z ročního žebříčku World Teleport Association (WTA) za rok 2022. Kromě toho, že se Vivacom dostal na první pozici mezi 10 nejrychleji rostoucích operátorů (kategorie The Fast 10), letos vstupuje také do skupiny 20 světových lídrů v tomto sektoru.

První místo Vivacomu v žebříčku World Teleport Association přichází pouhé dva roky poté, co se společnost stala součástí předního telekomunikačního a mediálního operátora United Group v jihovýchodní Evropě. V návaznosti na nové investice do rozvoje pozemní stanice „Plana“ se zaměřením na služby pro firemní zákazníky získal Vivacom v roce 2021 nejvyšší možnou úroveň certifikace v oblasti satelitních služeb - Tier 4.

Victoria Bocklag, generální ředitelka United Group, uvedla: „ Úspěch společnosti Vivacom je důkazem toho, že se správnou strategickou vizí, cílenými investicemi a vysokou odborností týmu na místní úrovni můžeme nastavit standardy v globálním měřítku. Jsme rádi, že úspěch našeho bulharského týmu ocenili jak zákazníci, tak průmysl “.

V posledních 10 letech Vivacom investoval přes 20 milionů BGN (cca 245 milionů korun) do rozvoje satelitních služeb pro firemní zákazníky a rozšířil své partnerství s některými z největších satelitních operátorů a poskytovatelů obsahu na světě.

Vivacom se stal součástí United Group v červenci 2020. V Bulharsku jsou Nova Broadcasting Group a noviny Telegraf také součástí rodiny United Group.

zdroj: Vivacom