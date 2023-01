TivúSat si pohrává s myšlenkou pay-tv programů

25.01.2023 19:10

Na italském trhu by mohl vzniknout další významný hráč s placenou televizí. Provozovatel tamní satelitní platformy TivúSat zvažuje rozšíření svých služeb divákům o placený obsah.

TivúSat je v Itálii velmi populární - nabízí přístup ke všem domácím veřejnoprávním a komerčním programům, většinou v HD rozlišení, bez jakýchkoliv měsíčních poplatků. TivúSat aktuálně poskytuje přes 130 programů, 70 v HD a sedm kanálů v Ultra HD (4K) rozlišení.

Za programy diváci TivúSat neplatí žádné poplatky. Nebude tomu tak ani v budoucnu. Stávající nabídka platformy zůstává pro zákazníky zdarma.

Provozovatelé platformy TivúSat, veřejnoprávní Rai a komerční skupiny Mediaset a La7, zjišťují zájem mezi svým satelitními diváky, zda by uvítali exkluzivní obsah, který by byl ale placený. V úvahu přichází zejména sportovní kanál s přenosy nejvyšší italské fotbalové ligy Serie A. Práva na volné vysílání nejsou k dispozici. Proto zakladatelé služby TivúSat zjišťují, zda by si diváci za takový prémiový obsah rádi připlatili. Dodejme jen, že fotbal je v Itálii velmi populární a pokud by se Rai či Mediaset podařilo získat vysílací práva, mohl by sportovní kanál dál významně zvýšit atraktivitu DTH platformy.

Podobně by mohl vzniknout i placený filmový kanál, který by přinesl obsah dříve než na volně vysílaných programech.

Největší italští broadcasteři Rai i Mediaset mají již zkušenosti s placenou televizí. Rai před léty poskytovala své programy RaiSat abonentům Sky Italia, Mediaset měla pay-tv v pozemním vysílání a své programy později nabízela i abonentům zmíněné Sky Italia.

TivúSat s placenou televizí by fungoval na podobném modelu jako FranSat ve Francii - základní programy jsou zdarma bez měsíčních poplatků. K této nabídce si může divák objednat některý z balíčků placených tématických stanic.

