SkyShowtime chystá bohatou knihovnu seriálů a filmů

31.01.2023 09:12

DNES!

Dne 14. února placená streamovací služba SkyShowtime představí svou prémiovou nabídku zákazníkům v Česku, na Slovensku, v Albánii, Maďarsku, Kosovu, Severní Makedonii, Polsku a Rumunsku. Díky tomuto rozšíření do více zemí se počet aktivních trhů, kde je služba dostupná, zvýší na 20.

Zákazníci na těchto nových trzích budou mít přístup k exkluzivním televizním premiérám dosud neodvysílaných filmů od studií Universal Pictures a Paramount Pictures, novým a exkluzivním seriálům, obsahu pro děti a rodinu a k výběru ikonických titulů z knihoven Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios a Peacock - vše streamované na jedné platformě.

▲ Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

SkyShowtime bude také nabízet lokální originální programy, dokumenty a speciály ze svých trhů. Společnost nedávno oznámila dohodu o získání 21 místních seriálů od HBO Max v Evropě, včetně nových seriálů, které budou mít premiéru v roce 2023 pod označením SkyShowtime Originals.

SkyShowtime, která nabízí tisíce hodin kvalitní zábavy pro celou rodinu, je domovem nových filmových trháků, jež budou na platformě dostupné po jejich uvedení v kinech a pro sledování doma. Od spuštění služby bude mít místní publikum přístup k těmto titulům: Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman and Top Gun: Maverick.

Kromě toho budou mít předplatitelé přístup k rozmanitému výběru seriálů včetně: 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order (řada 21), Let The Right One In, Mayor of Kingstown (řada 1 a 2), Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy a Yellowstone.

Mezi velkými filmovými a seriálovými novinkami, které SkyShowtime uvede v nadcházejících měsících, jsou i tyto nejočekávanější tituly: A Town Called Malice, Belfast, Drift - Partners In Crime (řada 1A), Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone and The Great Game.

Zákazníci ve střední a východní Evropě budou také moci sledovat dva z prvních SkyShowtime Originals titulů, které se na platformě objeví v roce 2023 - český seriál Vítěz a polský seriál Warszawianka. Další populární titul z místní produkce, který na platformu přichází, je maďarský seriál The Informant. Od března bude navíc pro předplatitele k dispozici sedm známých místních titulů, včetně: Spolu a hladoví (Česko), Hackerville (Rumunsko), One True Singer (Rumunsko), Ruxx (Rumunsko), Tuff Money (Rumunsko), Bez vědomí (Česko), Success (Chorvatsko). SkyShowtime se stane novým exkluzivním domovem těchto oblíbených pořadů.

SkyShowtime bude pro zákazníky přímo dostupná na webových stránkách: www.skyshowtime.com a prostřednictvím aplikace SkyShowtime na zařízeních Apple s operačním systémem iOS a tvOS, na zařízeních s operačním systémem Android a na TV se systémy Android TV, Google TV a LG TV.

Na Slovensku, v Albánii, Kosovu a Severní Makedonii bude SkyShowtime dostupná za 5,99 EUR měsíčně. V Rumunsku bude služba dostupná za 3,99 EUR měsíčně. V Česku bude cena činit 179 CZK měsíčně, v Maďarsku 1999 HUF měsíčně a v Polsku 24,99 PLN měsíčně.