HBO natočí druhou řadu seriálu The Last of Us

27.01.2023 20:13

HBO natočí druhou řadu The Last of Us, seriál od tvůrců Craiga Mazina (držitel ceny Emmy za seriál Černobyl z produkce HBO) a Neila Druckmanna (tvůrce a scenárista oceňované série The Last of Us ze společnosti Naughty Dog).

První řada seriálu se po prvním týdnu uvedení stala druhým největším debutem HBO, hned za seriálem Rod draka. Druhá epizoda seriálu The Last of Us si v neděli večer na základě údajů společnosti Nielsen připsala 5,7 milionu diváků v rámci HBO Max a lineárního vysílání v USA, což představuje více než 1 milion nových diváků oproti premiéře seriálu. Tento 22% skok představuje největší nárůst sledovanosti ve druhém týdnu pro jakýkoli původní dramatický seriál HBO v historii stanice.

The Last of Us byl také hitem na sociálních sítích, kde se seriál během svého seriálového debutu stal celosvětovým trendem č. 1 na Twitteru.

▲ Seriál The Last of Us (foto: HBO)

Do dnešního dne nasbíraly upoutávky a teasery na první sérii celosvětově více než 100 milionů zhlédnutí.

„ Craig a Neil spolu s EP Carolyn Straussovou a zbytkem našeho fenomenálního hereckého obsazení a štábu definovali žánr mistrovskou debutovou sezónou seriálu ‚That Last of Us‘ ,“ řekla Francesca Orsi, EVP, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films. „ Poté, co jsme natočili tuto nezapomenutelnou první sezónu, se už nemohu dočkat, až tento tým znovu zazáří v sezóně druhé .“

„ Jsem pokořen, poctěn a upřímně řečeno ohromen tím, že se tolik lidí naladilo a spojilo s naším vyprávěním o cestě Joela a Ellie. Spolupráce s Craigem Mazinem, naším neuvěřitelným hereckým obsazením a štábem a hlavně HBO předčila má už tak vysoká očekávání ,“ řekl producent Neil Druckmann. „ Nyní máme radost, že to můžeme zopakovat s druhou sérií! Jménem všech ve společnosti Naughty Dog a PlayStation vám děkuji! “

„ Jsem velmi vděčný Neilu Druckmannovi a HBO za naši spolupráci a ještě více jsem vděčný milionům lidí, kteří se k nám na této cestě připojili ,“ řekl Craig Mazin, producent. „ Diváci nám dali šanci pokračovat a já jako fanoušek postav a světa, který Neil a Naughty Dog vytvořili, jsem připraven se do něj znovu ponořit .“

The Last of Us se odehrává 20 let po zničení moderní civilizace. Joel, otrlý přeživší, je najat, aby propašoval Ellie, čtrnáctiletou dívku, z tísnivé karanténní zóny. To, co začíná jako malá zakázka, se brzy změní v brutální a srdcervoucí cestu, kdy oba musí procestovat Spojené státy a jejich přežití závisí jeden na druhém.

V první sérii hrají Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Melanie Lynskey jako Kathleen, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon a Elaine Miles jako Florence.

V seriálu dále hrají Ashley Johnson a Troy Baker. S 97% hodnocením kritiků na Rotten Tomatoes byl seriál THE LAST OF US časopisem Rolling Stone prohlášen za „další velký hit HBO“ a časopis Variety poznamenal, že „ lze vidět blízkou budoucnost, v níž seriál skončí mezi nejlepšími televizními pořady “. IndieWire prohlásil, že nový seriál je „ lepší než každá adaptace videohry, která přijde na mysl “, a IGN jej označil za „ brilantní převyprávění jednoho z nejoblíbenějších příběhů videoher “ a dodal, že „ přináší obohacující podívanou pro fanoušky hitu pro PlayStation a zároveň dokáže zůstat přívětivě napínavý i pro nováčky “. CNN označila vyprávění za „ naprosto nebojácné a neúprosné, vytvářející děsivé scénáře a momenty, které mohou být střídavě dojemné a naprosto tragické “.

Nové epizody seriálu mají premiéru každé pondělí na HBO a HBO Max až do finale, které na nás čeká 12. března.

Fanoušci si také mohou naladit The Last of Us Podcast, oficiální doprovodný podcast k seriálu, kde moderátor Troy Baker, který ve videohře hraje Joela, sedí s tvůrci seriálu Craigem Mazinem a Neilem Druckmannem a podrobně rozebírá jednotlivé scény každého dílu. Autory a producenty seriálu The Last of Us, který vychází ze stejnojmenné kritiky oceňované videohry vyvinuté společností Naughty Dog pro platformy PlayStation®, jsou Craig Mazin a Neil Druckmann. Seriál vzniká v koprodukci se společností Sony Pictures Television a jeho producenty jsou Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan a Rose Lam. Produkční společnosti: M: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint a Naughty Dog.

zdroj: HBO