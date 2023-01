Začalo hlasování v národním kole Eurovize

31.01.2023 12:11

V polovině ledna vybrala Česká televize pětici interpretů, kteří se přihlásili do letošního ročníku Eurovision Song Contest. Výběr národního zástupce odstartoval včerejší večerní přímý přenos na youtubovém profilu soutěže a v iVysílání ČT.

Hlasy pro zpěvačky Maellu, Pam Rabbit, Markétu Irglovou, dívčí skupinu Vesna nebo pro písničkáře RODANA mohou fanoušci posílat do půlnoci 6. února.

„ Svého favorita mohou lidé podpořit dvěma způsoby a oba jsou zdarma. Stačí si do chytrého telefonu stáhnout oficiální aplikaci Eurovision Song Contest nebo hlasovat na webových stránkách escz2023.com. Do výběru českého zástupce se může zapojit kdokoliv z celého světa. A rozhodnou pouze fanoušci. Do hlasování nezasáhnou odborné poroty. To je novinka oproti minulým ročníkům ,“ vysvětluje vedoucí české delegace na Eurovizi Kryštof Šámal.

Do letošního národního kola Eurovize přišlo rekordních, více něž sto sedmdesát písní. Se skladbou Flood se přihlásila a mezi pět postupujících se dostala zpěvačka Maella. „ Je to velmi komorní a intimní píseň. Zpívám v ní o tom, jak často nezvládám emoce, které mě přepadnou jako povodeň a slovy pak mohu i ublížit. Je také o uvědomění si, že už to takhle nechci, že se učím emoce zpracovávat ,“ říká o písni Flood její autorka a interpretka Maella.

Zpěvačka, skladatelka a textařka Pam Rabbit představí skladbu Ghosting, o které říká, že má lehce strašidelnou atmosféru. „ Poslední dobou jsem se cítila zvláštně osamělá, i když mám skvělé lidi kolem sebe. Napsala jsem tedy píseň o chlápkovi, který bydlí doma s duchem a je tak osamělý, že mu nezbylo nic jiného než se s ním skamarádit ,“ prozrazuje Pam Rabbit. Ta se Eurovize už zúčastnila, a to v roce 2018 na pozici vokalistky zpěváka Mikolase Josefa.

Držitelka Oscara za píseň k filmu Once, písničkářka Markéta Irglová, se o přízeň fanoušků v národním kole Eurovize uchází s vlastní skladbou nazvanou Happy. „Písnička mi přišla ve snu, melodie i text. Je o pocitu naplnění, klidu a spokojenosti v určitém okamžiku, který existuje bez potřeby vědět, jak dlouho potrvá. Život, to je mnoho okamžiků jdoucích po sobě. Každý z nich nabízí cestu ke štěstí a svobodě.“

Dívčí skupina Vesna, která ve své tvorbě využívá prvky folkloru zasazené do moderního popu, chce diváky zaujmout písní My Sister's Crown. „ Inspirací byla naše kapela, ve které spolupracuje šest osobností s rozdílnými schopnostmi a často i názory. A přesto je úžasné spolu tvořit a hrát, protože se navzájem respektujeme. Píseň je tedy o sesterství, podpoře a spolupráci. Tyto hodnoty jsou podle nás klíčové v mnoha aktuálních tématech, které teď rezonují světem. Například otázka menšin, formy násilí a podobně ,“ objasňuje za skupinu Vesna zpěvačka a textařka Patrice Fuxová.

A pětici uchazečů o národního zástupce na letošní Eurovizi doplňuje písničkář RODAN. Jeho skladba Introvert Party Club vznikla během tvůrčího kempu, který pořádal Ochranný svaz autorský. „ Chtěli jsme spojit veselý nebo šťastný zvuk té písně s hlubokým, a naopak smutným textem. Zkrátka pracovat s kontrastem. A to se povedlo. Zároveň je to písnička pro všechny, kteří mají pocit, že nikam nepatří ,“ myslí si Rodan.

V posledních letech Českou republiku na Eurovizi zastupovaly například zpěvačky Gabriela Gunčíková a Martina Bárta, zpěváci Mikolas Josef a Benny Cristo či skupiny Malawi a We Are Domi. „ Jenom na hudební platformě Spotify, za posledních šest let, vygenerovaly skladby tuzemských interpretů fantastických sedmdesát milionů přehrání. S téměř čtyřiceti miliony je zatím nejúspěšnější skladba Lie To Me od Mikolase Josefa. Píseň Lights Off od loňských finalistů We Are Domi má pak dvanáct a půl milionu přehrání ,“ vypočítává Kryštof Šámal.

Dvě semifinálová a finálové kolo letošní Eurovize hostí Velká Británie. Uskuteční se v Liverpoolu, a to 9. a 11. května. Absolutní vítěz bude vyhlášený v sobotu 13. května.

Eurovision Song Contest pořádá Evropská vysílací unie. Česká televize je jejím členem.

zdroj: ČT