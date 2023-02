TV Doma s tureckým seriálovým hitem Veľvyslancova dcéra

22.02.2023 08:47

DNES!

Premiérový romantický seriál o zakázané lásce a temných tajemstvích startuje na obrazovkách televize Doma již v pondělí 27. února 2023 ve 21:40 hodin a to ve dvou částech za sebou.

Sancar (Engin Akyürek), syn chudého rolníka, se zamiluje do Nare (Neslihan Atagül Dogulu), dcery tureckého velvyslance. V jejich svatební noc však Nare zmizí a nikdo neví, co se s ní stalo. O devět let později se Sancar žení s Menekşe (Tülin Ece), dívkou z jeho města. Na svatbě se šokující objeví Nare s malou holčičkou Melek (Beren Gençalp), o které tvrdí, že je to Sancarova dcera. Nare očividně utíká před problémy a je nucena mu svou dceru svěřit do péče. Co se stalo v osudnou noc před lety, že to přimělo Nare zmizet? Proč Nare utíká? Dokáží si k sobě se Sancarem opět najít cestu? Na otázky odpoví seriál Veľvyslancova dcéra (Sefirin Kizi).

▲ Turecký seriál Veľvyslancova dcéra brzy na TV Doma (foto: TV Markíza)

Od ostatních seriálů ze země půlměsíce se Veľvyslancova dcéra odlišuje zejména tím, že od začátku nesleduje tradiční proces, kdy se dva lidé poznávají a postupně se do sebe zamilují. Ústřední dvojice přežila svůj příběh láska už před roky, ale postupně si k sobě musí najít znovu cestu. Seriál se natáčel v krásných přírodních scenériích a lokalitách, jako je turisticky oblíbený region Mugla, ale také v Bodrumu, Istanbulu a Černé Hoře.

Ani jeden z protagonistů hlavních rolí není ve světě romantických seriálů nováčkem. Engin Akyürek, který hraje Sancara, ztvárňoval v minulosti ústřední roli například v úspěšném seriálu Fatmagül, který byl mimořádně oblíbený i u slovenských diváků a diváček. Engin Akyürek je všeobecně považován za jednoho z nejúspěšnějších tureckých herců. Představitelka postavy Nare, turecká herečka Neslihan Atagül Dogulu, se objevila v hlavní roli dalšího populárního seriálu Nekonečná láska, který v roce 2017 získal ocenění Nejlepší telenovela roku na prestižních International Emmy® Awards.