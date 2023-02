LIV Golf exkluzivně na Golf Channelu od pátku 24. února

21.02.2023 13:40

Progresivní golfovou sérii LIV Golf bude od roku 2023 vysílat v Česku a na Slovensku exkluzivně stanice Golf Channel. Získala práva na loni vzniklou golfovou sérii, která ihned po svém vzniku přilákala celou řadu z nejlepších a nejsledovanějších golfistů světa.

Dustin Johnson, Cameron Smith, Lee Westwood, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka a Patrick Reed. Nebo Sergio Garcia, Martin Kaymer a Henrik Stenson. To jsou jen některá jména, která se v loňském roce rozhodla spojit s nově vzniklou golfovou sérií, za kterou stojí saúdskoarabský Public Investment Fund a jehož tváří byl od počátku legendární Greg Norman.

„ LIV Golf je podle nás v současné době nejatraktivnější golfovou podívanou, jakou můžeme našim divákům nabídnout. Inovativní formát se už v prvním roce série osvědčil a nemůžeme se dočkat, až ho nabídneme českým golfovým fanouškům ,“ říká Petr Dědek, majitel televizní stanice Golf Channel, která v roce 2023 bude kromě LIV Golf vysílat také slavný Ryder Cup, majory PGA Championship, US Open a The Open, série DP World Tour, Asian Tour, LPGA a ženské majory.

▲ LIV Golf přinese Golf Channel (foto: Golf Channel)

LIV Golf skutečně pořádně rozvířila světové golfové vody, a to nejen tím, že si pro sebe uzmula nejznámější světová jména. Turnaje na tři kola, tedy 54 jamek, ve kterých proti sobě soutěží nejen jednotlivci, ale také týmy. K tomu jednotný start, kdy jsou všichni hráči na hřišti ve stejný čas, a hlasitá hudba, která se ozývá kolem jednotlivých jamek... Nic podobného světový golf do té doby neznal.

„ Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, o jak atraktivní formát se jedná. Přímo na místě je atmosféra skutečně elektrizující, ale zážitkový je LIV Golf také v televizi. Díky tomu, že během přímých přenosů jsou na hřišti všichni hráči, vám neunikne žádný z nich, což se u klasických turnajů může stát, když třeba o víkendu nehraje na špici ,“ dodává Dědek jednu z předností nové série.

První ročník ovládl naprosto jednoznačně Dustin Johnson, mezi týmy triumfoval jím vedená klub 4 Aces. V nové sezoně by mělo být turnajů celkem 14. Prvním z nich je LIV Golf Mayakoba v Mexiku.

„ Odvysíláme kompletní obsah turnajů, které nám vysílatel poskytne. Začínáme tento pátek 24. února v 19:00, pětihodinové přenosy bude do neděle komentovat Petr Janouch ,“ doplňuje Pavel Poulíček, výkonný ředitel Golf Channel CZ/SK.

Prize money na jednotlivých turnajích je 20 000 000 dolarů mezi jednotlivci a dalších 5 000 000 dolarů v týmové soutěži.

Termíny potvrzených turnajů LIV Golf pro rok 2023

24. - 26. února, El Camaleon Golf Club, Playa Del Carmen, Mexiko

17. - 19. března, The Gallery Golf Club, Tucson, Arizona, USA

31. března - 2. dubna, Orange County National (Crooked Cat), Orlando, USA

21. - 23. dubna, The Grange Golf Club, Adelaide, Australie

28. - 30. dubna, Sentosa Golf Club (Serapong Course), Singapur

12. - 14. května, Cedar Ridge Country Club, Broken Arrow, Oklahoma, USA

26. - 28. května, Trump National Golf Club, Washington, DC, USA

30. června - 2. července, Real Club Valderrama, Sotogrande, Španělsko

7. - 9. července, Centurion Club, London, Velká Británie

4. - 6. srpna, The Old White Course, White Sulphur Springs, Západní Virginia, USA

11. - 13. srpna, Trump National Golf Club, Bedminster, New Jersey, USA

22. - 24. září, Rich Harvest Farms, Sugar Grove, Illinois, USA

20. - 22. října, Trump National Doral, Miami, USA

3. - 5. listopadu, Royal Greens Golf & Country Club, Jeddah, Saudská Arábie

zdroj: Golf Channel