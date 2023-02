Detektivní seriálový hit Grantchester na Markíza Krimi

17.02.2023 15:07

DNES!

Již 26.2.2023 se mohou diváci a divačky televize Markíza Krimi těšit na premiérový britský detektivní seriál s názvem Grantchester, který zaznamenal globální úspěch a prodal se do více než 230 trhů.

Seriálová novinka se objeví na Markíza Krimi vždy v sobotu a v neděli v 17:00 hodin a to vždy po dvou částech za sebou. V hlavní roli se představí anglický herec James Norton, který je jedním z kandidátů na nového Jamese Bonda.

Tento výjimečný seriál vznikl podle povídej spisovatele, dramatika a producenta Jamese Runcieho. Děj se odehrává v padesátých letech minulého století v tichém městečku Grantchester, které se nachází pár kilometrů od univerzitního města Cambridge.

▲ Detektivní seriálový hit Grantchester brzy na Markíza Krimi (foto: ITV/TV Markíza)

Hlavním hrdinou je poněkud nekonvenční anglikánský vikář Sidney Chambers (James Norton) - mladý, velmi přitažlivý a beznadějně zamilovaný do zasnoubené ženy a jazzu. Poté, co si jako elitní voják prošel peklem druhé světové války, trpí posttraumatickým syndromem, a snad i proto holduje whisky víc, než by se na duchovního patřilo. Kromě toho je obdařen talentem rozplétat i nejzamotanější kriminální záhady a pro odhalení pachatelů neváhá porušit nejedno přikázání. Jeho partnerem při vyšetřování (i popíjení) se po počátečních neshodách stane místní policejní inspektor Geordie Keating (Robson Green).

Všechno to začíná smutnou, ale předvídatelnou sebevraždou. Tedy alespoň na první pohled. Právník Stephen Staunton v nedalekém Cambridge pije první ligu a je až po krk zadlužen. Jednou pozdě v noci obrátí svůj starý služební revolver proti sobě a zanechá za sebou krví potřísněný list na rozloučenou a truchlící vdovu. Podle Geordieho, propracovaného policejního inspektora, který je zodpovědný za vyšetřování, jde o jasnou sebevraždu...

Seriál si získal srdce diváků a těší se obrovskému úspěchu. Od roku 2014 vzniklo sedm sérií a celkově 45 epizod. V letošním roce se v domovské Velké Británii dostane na obrazovky televize ITV již osmá sezóna.