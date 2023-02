Rai v létě zavítá do Česka

24.02.2023 14:47

DNES!

Během léta bude italská veřejnoprávní televize Rai vysílat z Prahy. Stane se tak v rámci jejího spin off pořadu "Camper", který se na léto vrátí s přídomkem "on the road" (na cestě).

Rai pracuje na letním programovém schématu. Jedním z připravovaných pořadů bude spin off relace "Camper", která se poprvé na obrazovkách Rai 1 objevila v létě loňského roku.

Pořad se bude vysílat i letos v létě ale s přídomkem "on the road". Každý týden bude pořad vysílat z různých míst Itálie a tento rok nově i ze zahraničí. Mezi městy, které Rai navštíví, bude i Praha. Rai bude z českého hlavního města vysílat prostřednictvím přenosového vozu. Divákům bude po celý týden ukazovat nejenom místní krásy, ale i tradice, zvyky a zajímavosti.

Vedle Prahy navštíví Rai také další významné metropole Evropy - Paříž, Barcelonu či Vídeň.

Relace "Camper on the road" se bude vysílat každý všední den od 12:00 do 13:30 hodin na programu Rai 1 a to od června do začátku září, kdy se rozeběhne podzimní programové schéma s původními pořady.

Vysílání Rai 1 je možné sledovat zdarma ( FTA) ze satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Program je také součástí programových balíčků některých televizních operátorů.

zdroj: franck + vl.info