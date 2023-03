The Last of Us nejsledovanějším titulem na HBO Max

14.03.2023 16:10

DNES!

Globální hit z produkce HBO Original The Last of Us se stal vůbec nejsledovanějším titulem na HBO Max. V Evropě seriál překonal rekordy sledovanosti, oznámila společnost Warner Bros. Discovery.

První řada devítidílného apokalyptického dramatu podle stejnojmenné kritikou oceňované videohry, kterou pro platformy PlayStation® vyvinula společnost Naughty Dog, se stala nejsledovanějším titulem v historii streamovací platformy HBO v Evropě.

▲ The Last of Us - plakát k seriálovému hitu (foto: HBO Max)

Všechny epizody jsou nyní k dispozici ke sledování na HBO Max v zemích Pyrenejského poloostrova, severských zemích, Nizozemsku a střední Evropě.

The Last of Us se odehrává 20 let po zničení moderní civilizace. Joel (Pedro Pascal), otrlý přeživší, je najat, aby propašoval Ellie (Bella Ramsey), čtrnáctiletou dívku, z tísnivé karanténní zóny. To, co začíná jako malá zakázka, se brzy změní v brutální a srdcervoucí cestu, kdy oba musí procestovat Spojené státy a jejich přežití závisí jeden na druhém.

Seriál se vysílá na HBO Max v 61 teritoriích v Americe a Evropě a také na HBO GO v jihovýchodní Asii, Hongkongu a na Tchaj-wanu. Ve Velké Británii, Německu a Itálii vysílá společnost Sky. Ve Francii je The Last of Us k dispozici na Prime Video.

Autory a producenty seriálu jsou spolutvůrci Craig Mazin a Neil Druckmann. Seriál vzniká v koprodukci se společností Sony Pictures Television a producenty jsou Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan a Rose Lam. Produkční společnosti: M: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint a Naughty Dog.