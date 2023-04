Animovaný hrdina na cestě za dobrodružstvím na Minimaxu

03.04.2023 16:59

DNES!

Magdalénské ostrovy, součást kanadské provincie Québec, jsou místem, ze kterého se dvanáctiletý Felix vydá na dobrodružství. Mladý animovaný hrdina vyjede pod dohledem rodinného přítele na pátrací plavbu po moři.

Koho hledá, kam dopluje a co tam najde? Tento příběh můžete sledovat ve filmu Felix a Morgiin poklad (Felix and the Hidden Treasure) na televizní stanici Minimax 8. dubna ve 20:00 hodin.

Z Magdalénských ostrovů na Ostrov temných stínů

Dobrodružství dvanáctiletého chlapce Felixe, který žije se svojí matkou a sestrou na Magdalénských ostrovech, začíná v momentě, kdy se jeho matka vydá na dovolenou a nechá Felixe s malou sestrou Miou v péči tety. Felix stále pevně věří, že jeho otec, který se o dva roky dříve nevrátil z plavby za pokladem, je stále na živu. Proto se rozhodne vydat prohledat ostrov, kde byl jeho otec naposledy viděn - Ostrov temných stínů.

▲ Felix a Morgiin poklad (Felix and the Hidden Treasure) (foto: Minimax/AMC)

Felix se na plavbu samozřejmě nemůže vydat sám, a tak přesvědčí nevrlého vysloužilého rybáře Toma, aby se na ostrov vydal s ním. Tom je šedivý bývalý kapitán s huňatými vousy, který je nyní správcem majáku. Společnost jim na cestě dělají ještě jednonohý papoušek Squawk a kočka Rover, která se svým chováním více podobá psovi než kočce. Jejich dobrodružná cesta se ale samozřejmě neobejde bez nepředvídaných potíží a překvapení. Když ztroskotají, objeví na Ostrově temných stínů podzemní město, kde žije tajné společenství, kterému vládne megalomanka Morgäa. Ta je navíc majitelkou tajemného, nevyčíslitelného pokladu.

Film z bilingvního prostředí kanadského Québecu

Kanadský, počítačem animovaný film pro děti, který režíroval Nicola Lemay, byl poprvé uveden v roce 2021 na mezinárodním dětském filmovém festivalu v Montrealu. Ačkoli autor příběh původně zamýšlel pro formát grafické novely, nakonec se ho rozhodl nabídnout společnosti 10th Ave Productions pro tento animovaný film. Jelikož se jedná o kanadský film a část děje se odehrává v provincii Québec, kde je francouzština úředním jazykem, byl film komerčně uveden v angličtině a ve francouzštině. V rámci 23. ročníku Québec Cinema Awards 2021 pak film získal nominace na nejlepší první film a na cenu veřejnosti.

Dobrodružný příběh malého chlapce pátrajícího po svém ztraceném otci se na televizní stanici Minimax bude vysílat v premiéře 8. dubna ve 20:00.

zdroj: AMC