Dokument o The Plastic People of The Universe na ČT art

24.04.2023 12:35

DNES!

Život je jen boží mlýn - to je název dokumentu s atmosférou posledního společného koncertu The Plastic People of The Universe s muzikantem Vlastislavem Brabencem, který brzy přinese Česká televize na programu ČT art.

Na hudební scéně spolu hráli více než padesát let. Svými texty a muzikou ovlivnili českou kulturu i veřejný život. Vladislav Brabenec si s kapelou The Plastic People of The Universe zahrál 21. listopadu 2021 v areálu broumovského kláštera naposledy, rozhodl se totiž z kapely odejít. Břetislav Rychlík zaznamenal konec jedné dlouhé společné éry bez iluzí a bez obalu, v půlhodinovém dokumentu. Česká televize ho uvede 26. dubna na ČT art ve 21:35.

▲ Dokument o The Plastic People of The Universe (foto: Česká televize)

Důvodem nebylo nic osobního ani dramatického, Vlastislav Brabenec se cítil vyhasle z netvůrčího hraní stejných věci. „Když na konci posledního koncertu tympány brněnských filharmoniků odbíjejí konec skladby, kamera pozoruje tváře Josefa Janíčka a Vráti Brabence. Je v nich strnulý a nevěřící smutek. Končí nejpodstatnější část jejich života. To jsou chvíle tak syrové a živé, že pozvedávají tento skromný půlhodinový film na jinou úroveň. Je to pohled do duší dvou legend českého undergroundu,“ říká režisér Břetislav Rychlík.

▲ Dokument o The Plastic People of The Universe (foto: Česká televize)

Dokument nahlíží také na události, které souvisejí s rokem 2016. Tehdy se kapela rozpadla na dvě části. Objevem filmu je rozhovor s jedním ze zakladatelů skupiny Jiřím Přemyslem Števichem, který Mejlu Hlavsu učil hrát na kytaru a který momentálně žije v litvínovském holo-bytě. Paradoxem je i setkání Vlastislava Brabence s hercem Jiřím Lábusem, který v komunistickém seriálu 30 případů majora Zemana natáčel v místnosti, ve které je teď nahrávací studio a kde Plastic People pracovali na svém posledním albu. Dramaturg Josef Albrecht říká: " Příběh The Plastic People of The Universe je nejen příběhem svobody, odvahy a urputnosti, ale hlavně této země. Tak trochu proti své vůli se členové této kapely stali symbolem, kvůli kterému vznikla Charta 77. Je to příběh, který není jen u muzice a o kterém je důležité mluvit a přemýšlet ."

