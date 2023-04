Kriminální seriál A Town Called Malice od 12.5. na SkyShowtime

21.04.2023 11:45

Osmidílný seriál v hlavních rolích s Jackem Rowanem a Tahirah Sharif bude s prvními třemi epizodami k dispozici exkluzivně na SkyShowtime od 12. května.

SkyShowtime dnes potvrdila datum premiéry zcela nového napínavého kriminálního seriálu A Town Called Malice. Tento bouřlivý a vzrušující dramatický seriál se objeví na SkyShowtime v pátek 12. května, přičemž první tři epizody budou k dispozici hned po uvedení a nové epizody osmidílné sezóny budou k dispozici každý týden.

▲ A Town Called Malice uvede SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Děj A Town Called Malice se odehrává v 80. letech v prostředí plážových klubů pod palmami na pobřeží Costa del Sol. Seriál sleduje osudy rodiny Lordových, drobných zlodějíčků z jižního Londýna, kteří odtud uprchnou do Španělska, aby těžili z neočekávaného profitu - a unikli pozornosti policie, která vyšetřuje vysoce profilovou vraždu. V hlavních rolích se představí Jack Rowan, Jason Flemyng, Martha Plimpton a Tahirah Sharif. Tento výbušný rodinný thriller vychází z koprodukce studií Vertigo Films, Rogue State a Sky Studios.

Alberta Lorda jako hlavu rodiny Lordových ztvárnil Jason Flemyng (Save Me, Lock, Stock a Two Smoking Barrels), Jack Rowan (Born to Kill) se představí jako Gene Lord, Tahirah Sharif (The Haunting of Bly Manor) jako Geneova přítelkyně Cindy Carter, a Martha Plimpton (Mass, The Good Wife) jako Mint Ma, kterou doprovází další rodinní příslušníci - Dougray Scott (Ever After, Mission: Impossible 2) jako strýček Tony, Lex Shrapnel (Captain America) jako Leonard Lord, Daniel Sharman (Fear the Walking Dead, Medici) jako Kelly Lord, George Jaques (The Third Day: Autumn) jako Anthony Lord a Eliza Butterworth (The Last Kingdom) jako Carly Lord.

Nejmazanější, avšak přehlížený nejmladší syn Gene (Rowan) a jeho nebojácná snoubenka Cindy (Sharif) uprchnou do Španělska, aby se vyhnuli zatčení poté, co jen o vlásek přežili bitvu gangů. Milenci se však rychle zapletou s místním podsvětím a problémy začnou dvojici pronásledovat jako noc za dnem. Když se k nim na Costa del Sol přidají ostatní Lordové, rodina si uvědomí, že je to jedinečná příležitost, jak začít znovu a získat zpátky svou bývalou slávu - k velké nelibosti Genea a Cindy, kteří mají zcela odlišný plán. Tlukoucím srdcem A Town Called Malice, který je silně poháněn hudbou, je hudba 80. let.

Hlavním scenáristou je Nick Love (Bulletproof, The Sweeney), kterého doplňují Melissa Bubnic, John Jackson, Liz Lake a Matt Evans. Hlavním režisérem je Jamie Donoughue a producentem seriálu je Andy Noble.

zdroj: SkyShowtime