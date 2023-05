Čtyři nové programy v NTV Plus

12.05.2023 15:32

DNES!

Operátor ruské satelitní pay-tv platformy NTV Plus rozšířil programovou nabídku o čtyři nové tématické stanice. Předplatitelé mohou od včerejška sledovat programy CuriosityStream, Kids TV, Bridge Rock a Start Triumph.

Kanál CuriosityStream je vzdělávací. Nabízí populárně-věděcké filmy a seriály od nejlepších studií na světě. Ve vysílání divák najde například pořady a zajímavosti o starověkých civilizacích, vývoji světa a vesmírných objevech. Program je součástí balíčku Basic Online a také v archivních balíčcích Vše vklučeno 999, Bazovyj Zapad, Bazovyj, Bazovyj Plus a HD Plus.

Kids TV - je další programovou novinkou v NTV. Jde o stanici a pořady pro děti ve věku od tří do dvanácti let. Kanál vysílá kreslené filmy od nejlepších studií z celého světa, nejnovější novinky a animovanou klasiku, vzdělávací pořady, které udržují zájem a rozvíjí dětskou představivost. Stanice je součástí balíčku Detskij a také v archivních balíčcích Vše vklučeno 549, Vše vklučeno 999, Bazovyj a Bazovyj Plus.

Bridge Rock je kanál pro opravdové znalce rockové hudby. Stanice vysílá zahraniční a domácí hity žánru. Program byl zařazen do balíčku Muzykalnyj a také do archivních tarifů Vše vklučeno 999, Bazovyj a Bazovyj Plus.

Start Triumph přináší triumfální vítězství světových hvězd v ruských, mezinárodních a zahraničních soutěžích. Kanál vysílá i přímé přenosy světových lig v tradičních sportech i nových typech soutěží, například hokej a basketbal 3x3 hokej, závody elektrických SUV, vlastní sportovní turnaje, studiové interaktivní programy a hry za účasti fanoušků, bloggerů, legendárních sportovců a hvězd. Program je součástí balíčku Sport Plus, Supersport a také v archivních balíčcích Vše vklučeno 999 a Supersport.