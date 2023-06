JustWatch CZ: Nejsledovanější filmy v květnu

04.06.2023 16:37

DNES!

Jaké filmy sledovali diváci nejčastěji během pátého měsíce roku 2023 napověděl žebříček Just Watch CZ. Ten odhalil i nový nejžádanější snímek měsíce.

Nejvíce diváků v Česku streamovalo nový dramatický film "Air: Zrození legendy" (2023). Druhou příčku obsadil v dubnu první "Avatar: The Way of Water" (2022). TOP trojku filmů v Česku uzavírá akční snímek "Ant-Man a Wasp: Quantumania" (2023).

▲ TOP 10 filmů na streamovacích službách podle JustWatch CZ (foto: JustWatch)

V žebříčku TOP deseti filmů JustWatch CZ se dále umístily filmy "Všechno, všude, najednou", "Trojúhelník smutku", "Shazam! Hněv bohů", "Bullet Train", "Kocour v botách: Poslední přání", "Ghosted" a desítku top filmů uzavírá "Spider-Man: Paralelní světy".

Také v žebříčku nejsledovanějších seriálů máme výrazné změny. Jedničkou mezi seriály je sci-fi "Silo" (2023), následovaný titulem "Boj o moc" (2018). Mezi tři nejsledovanější seriály se probojoval hororový seriál "Cesta ven" (2022).

▲ TOP 10 seriálů na streamovacích službách podle JustWatch CZ (foto: JustWatch)

Na dalších místech v TOP 10 seriálů na JustWatch CZ dále figurují "Ted Lass", "Citadel", "Láska a Smrt", "Diplomatické vztahy", "Malý Sheldon", "Zelenáč" a "Barry".

JustWatch je mezinárodní průvodce streamováním, který pomáhá více než 20 milionům uživatelů měsíčně najít něco skvělého ke sledování na streamovacích platformách typu Netflix, Prime Video, Disney+ atd. ve 100 zemích.