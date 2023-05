Majitel televize Seznam vykázal tržby ve výši téměř 6 miliard korun

24.05.2023 15:45

Tržby společnosti Seznam.cz se oproti roku 2021 zvýšily o 5,8 % na necelých 5,93 miliardy korun. Naproti tomu zisky české internetové jedničky činily před zdaněním 1,284 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje pokles o 34,5 %.

Za snížením zisku stojí nejen zvyšující se náklady související s aktuální ekonomickou situací, ale i významné personální investice, které byly oproti roku 2021 vyšší o necelých 8 %, a změna majetkové struktury společnosti vlivem odštěpení.

„ S ohledem na situaci na trhu si myslím, že jsme loňský rok zvládli nad očekávání. Jakkoli se nám v důsledku nepříznivé ekonomické situace a zvyšujících se nákladů snížily zisky, v tržbách jsme dokázali růst. V letošním roce nicméně očekáváme spíše stagnaci našich tržeb, a to právě s ohledem na dopady energetické krize či přetrvávající válečný konflikt na Ukrajině ,“ komentuje Pavel Zima, člen představenstva Seznam.cz. Dodává, že za snížením zisků stojí i odštěpení části majetku do nově vzniklé entity Seznam Zprávy, a.s., a o bezmála osm procent vyšší personální náklady.

Z produktových novinek stojí za zmínku spuštění nové blogovací platformy Seznam Médium a nové verze služby Volnámísta.cz, která za přispění pokročilých neuronových modelů a strojového učení agreguje na jedno místo většinu dostupných inzerátů od přímých zaměstnavatelů. Email.cz je nadále českou jedničkou a tuto pozici se snaží posilovat rozvojem business řešení ve formě Emailu Profi. V loňském roce došlo na službě k vylepšení antispamového řešení. Mapy.cz udělaly další pokrok v navigaci, jehož výsledkem byl nárůst počtu navigací o 24 %, a výrazně posílily uživatelskou angažovanost v podobě velkého nárůstu uživatelských recenzí. Domovská stránka Seznam.cz zásadně rozšířila obsahové formáty ve své službě Newsfeed, kde se kromě článků a videí zobrazují také fotogalerie, karikatury, podcasty a nově i uživatelský obsah v podobě diskuzních příspěvků a textů ze Seznam Médium. Nové funkce přibyly i v aplikaci Seznam.cz, kde byl nasazený podcastový a e-mailový modul.

V oblasti e-commerce Seznam.cz meziročně rostl, navzdory poklesu trhu. V závěru roku dokonce zaznamenal 99% meziroční nárůst klientských investic do produktové inzerce ve Vyhledávání. Lepší relevance Zboží inzerátů zvýšila počet zobrazení produktové inzerce, a tím zvedla návštěvnost klientských webů.

Sociální ekosystém Seznamu a vývoj obsahových služeb

Zatímco trh obsahových webů se vloni začal znatelně propadat, Seznam.cz si meziročně svou návštěvnost držel. Pomohl k tomu i budovaný sociální ekosystém stavěný kolem diskuzí. Do něj uživatelé v průběhu roku přispěli rekordními osmnácti miliony příspěvky a dvě stě miliony hodnoceními.

Významný meziroční růst zaznamenaly poslechy audia Seznam Zpráv, které oproti roku 2021 vzrostly o 152 %. Počet přehrání podcastů na webu Seznam Zpráv stoupl v meziročním srovnání o 36 %, počet stažení v aplikacích třetích stran stoupl o 255 % a počet přehrání na Podcasty.cz o 944 %. Rekordní sledovanosti dosáhla během vánočních svátků i Televize Seznam. Program vysílaný v závěru roku ji přinesl rekordní zásah 3,43 milionu diváků a měsíční share, který byl 1,92 % (podle ATO-Nieslen Admosphere, prosinec 2022, CS: 15-69 let, live+TS0-3). Počet tvůrců videí, kteří publikují na Stream.cz, se zvýšil na více než 300 a měsíční počet publikovaných videí přesáhl 2000. Po obsahové stránce se Stream.cz více zaměřil na nabídku filmů a dokumentů.

Rozšířené představenstvo a nové divize

Seznam.cz rozšířil v roce 2022 své představenstvo - Pavla Zimu, Ondřeje Procházku a Tomáše Kapalína doplnili Ondřej Krišica a Matěj Hušek. Zároveň došlo k organizačním změnám, které se projevily vznikem několika nových divizí - Domovské stránky, Videoslužeb, Obsahových služeb a sociálního ekosystému, Reklamních systémů a Identity a uživatelského profilu. „Cílem poslední jmenované divize je budovat nejlepší relevantní znalost českých uživatelů a distribuovat ji pro personalizaci služeb Seznamu a reklamy. Vyvinuli jsme nový způsob cílení na bázi podobnosti uživatelského chování a významně investovali do rozvoje vlastního ID grafu. Dokončili jsme také nasazování technologie pro monetizaci adblockovaného prostoru na všechny služby Seznamu, což přineslo meziroční nárůst obratu z tohoto prostoru o 200 %. V rámci doporučování obsahu jsme přešli od lineárního modelu logistické regrese k neuronové síti, což nám i partnerům nejen zvýšilo výkonové a kvalitativní metriky, ale navíc otevřelo velké možnosti pro rozvoj, který s původním modelem nebyl možný,“ vysvětluje Ondřej Krišica, člen představenstva Seznam.cz.

Od uplynulého roku působí Seznam.cz i na Slovensku, kde v tuto chvíli pracuje 22 lidí. Pokračovala také stavba druhého vlastního datového centra s názvem Nagoja, které bylo otevřeno v březnu letošního roku.

zdroj: Seznam