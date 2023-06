Lepší.TV zjišťuje zájem o kanály Eurosport a Discovery

03.06.2023 15:16

V nabídce OTT platformy Lepší.TV nejsou tématické kanály jako jsou stanice Discovery a programy Eurosport. To by se ale mohlo brzy změnit. Svědčí o tom kroky, které podniká provozovatel této služby.

Operátor Lepší.TV oslovil své zákazníky, zda by měli zájem o sedm prémiových stanic - konkrétně o dokumentární programy Discovery Channel, Animal Planet, TLC, ID (Investigation Discovery), HGTV a sportovní stanice Eurosport 1 a Eurosport 2.

Zařazení těchto stanic do Lepší.TV není automatické a zcela jednoduché - provozovateli se zařazením těchto prémiových placených programů zvýší náklady a musel by zdražit balíčky Klasik a Max o 20 Kč měsíčně.

Lepší.TV se snaží oslovit cenově citlivé zákazníky a nabídnout jim širokou nabídku programů za nejnižší možnou cenu. Proto programy Discovery a Eurosport doposud nebyly v nabídce - jsou totiž dražší. Pokud by došlo k zařazení programů do nabídky, zdražoval by provozovatel již podruhé v historii provozu. Poprvé zvýšil cenu v březnu 2023 kvůli rostoucím nákladům za provoz OTT služby.

Operátor zároveň zdůraznil, že přidání stanic a s ním spojené navýšení ceny je pouze ve fázi zvažování. Zatím tedy není jisté, že se uvedené programy budou zařazovat do balíčků provozovatele. Vyjmenované programy budou do nabídky zařazeny jen v případě, kdy drtivá většina uživatelů vyjádří zájem o rozšíření nabídky a s tím i související zdražení předplatného.