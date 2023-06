Skupina Prima a TV JOJ natáčí seriál Vytoč mého agenta

12.06.2023 12:32

Mezinárodními cenami ověnčená populární dramedy série Call My Agent bude mít českou verzi. Adaptaci nejúspěšnější francouzské série Netflixu v těchto dnech natáčí Prima ve spolupráci s TV JOJ pro VOD platformy prima+ a JOJ play.

Česko-slovenskou hereckou špičkou obsazený osmidílný seriál Vytoč mého agenta vzniká v režii Michala Blaška a Jakuba Machaly. Kreativní dramaturgii má v rukou režisérka Alice Nellis.

Co o hercích nevíme, ale oni a jejich herečtí agenti prožívají každý den? Seriál Vytoč mého agenta vypráví komediální příběhy z castingové agentury. V té je každý den plný pracovních i lidských nástrah: snaha uspokojit náročné potřeby hereckých hvězd, neustálý boj s konkurencí, komplikované osobní vztahy, které se často pletou do pracovních záležitostí - to vše musí tým agentury zvládnout, a obstát tak každý den v boji, který s sebou přináší mnoho absurdních a komických situací, stejně jako dojemných momentů a opravdových lidských dramat. Jedinečnost celého projektu doplňuje velmi zábavný model, ve kterém herecké hvězdy, které agentura zastupuje, hrají samy sebe.

▲ Dramedie série Vytoč mého agenta (foto: FTV Prima)

„ Ve Francii je Call My Agent nedostižným hitem, posbíral řadu prestižních ocenění a jeho kvalitu dokládá i skutečnost, že aktuálně se seriál s původním francouzským názvem Dix Pour Cent adaptuje do dvaceti zemí světa. Každá země zohledňuje vlastní reálie. Stejně tak tomu je i v případě naší česko-slovenské adaptace, do které se nám podařilo získat nejlepší, ale také nejvytíženější české a slovenské herce současnosti ,“ říká o seriálu výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková.

Česko-slovenská adaptace Vytoč mého agenta stojí na stejných základech jako jeho francouzská předloha: špičkové režii, brilantním hereckém obsazení a perfektním scénáři. „ Znám filmové prostředí a herce z trochu jiné strany než běžný divák, a o to víc se mi líbí koncept, ve kterém se o lidské zkušenosti ze zákulisí mohu podělit. Vytoč mého agenta dává divákovi možnost zažít herce nikoli jen jako charakterní postavy, ale jako křehké a často velmi rozporuplné a emotivní lidi. K hercům se dostáváme z jiné strany skrze castingovou agenturu, kde ještě nestojí před kamerou nebo v záři reflektorů, ale kde bojují o práci a musí řešit složité umělecké, ale hlavně lidské situace, blízké každému z nás ,“ říká Alice Nellis, která stojí za dramaturgickým konceptem česko-slovenské adaptace.

Hlavní role agentů Jiřího, Mariana, Andrey a Yvety získali Kryštof Hádek, Tomáš Maštalír, Martha Issová a Zuzana Kronerová.

Projekt pro televize Prima a JOJ vyrábí NOW Productions, s.r.o. producenta Gordona Lovitta. „Žánr dramedy je pro televizní zpracování snad vůbec nejtěžší. Opravdu dobrých seriálů tohoto žánru je na světě velmi málo, ale Call My Agent je jedním z nich. Jde o seriál, který nabízí klasické vztahové drama v kanceláři herecké agentury. Nad tím jsou příběhy a problémy jejich klientů, herecké hvězdy dostávají agenty do mnoha téměř neřešitelných situací, což je příležitost pro nádherné epizodní role pro největší hvězdy v České a Slovenské republice, aby si zahrály samy sebe,“ říká Gordon Lovitt.

Samy sebe ztvární Klára Issová, Iva Janžurová, Sabina Remundová, Zlata Adamovská, Taťjana Medvecká, Táňa Pauhofová, Jiří Langmajer, Gabriela Marcinková, Stanislav Majer, Juraj Loj, Bolek Polívka nebo Michal Dlouhý.

Call My Agent nebo, chcete-li, Dix Pour Cent posbíral ve světě řadu prestižních cen a desítky nominací. Získal Globy za nejlepší televizní film i za nejlepší herecké výkony, má Mezinárodní cenu Emmy Awards za nejlepší komedii a celou řadu cen filmové a televizní kritiky.

zdroj: FTV Prima