JustWatch CZ: Nový Spider-Man na čele červnového žebříčku

09.07.2023 14:31

Nejsledovanějším filmem na streamovacích platformách v Česku byl v minulém měsíci "Spider-Man: Napříč paralelními světy" (2023) Vyplývá to z průzkumu průvodce streamovacími službami JustWatch CZ.

Uživatelé také hojně sledovali dobrodružný fantasy film "Dungeons & Dragons: Čest zlodějů" (2023) a akční thriller "John Wick: Kapitola 4" (2023). Jsou to tři nejvíce sledované filmy na streamovacích službách u nás.

▲ Nejúspěšnější filmy na Just Watch CZ v červnu (foto: JustWatch)

V top desítce dále figurují tituly "Avatar: The Way of Water" (2022), "Super Mario Bros. ve filmu" (2023), "Moje vina" (2023), "Vyproštění 2" (2023), "Air: Zrození legendy" (2023), "Smrtelné zlo: Probuzení" (2023) a desítku uzavírá snímek "Všechno, všude, najednou" (2022).

Na špičce žebříčku v kategorii nejúspěšnější streamované seriály se umístil hororový seriál "Cesta ven" (2022). Druhým nejúspěšnějším seriálem je sci-fi "Silo" (2023) a třetím drama "Boj o moc" (2018-2023).

▲ Nejúspěšnější seriály na Just Watch CZ v červnu (foto: JustWatch)

Do TOP10 nejúspěšnějších streamovaných seriálů v červnu se dostaly tituly "Ted Lasso" (2020), sci-fi "Černé Zrcadlo" (2011), komediální "The Bear" (2022), akční "Tajná invaze" (2023), "Idol" (2023), "Dexter" (2006-2013) a krimi seriál "Zelenáč" (2018).

V případě filmů jsou nejúspěšnější nejnovější filmy. V kategorii seriálů tituly z posledních několika let.

JustWatch je mezinárodní průvodce streamováním, který pomáhá více než 20 milionům uživatelů měsíčně najít něco skvělého ke sledování na streamovacích platformách typu Netflix, Prime Video, Disney+ atd. ve 100 zemích.