Pokuty 50 tisíc korun za porušení licencí Barrandov Krimi a Kino Barrandov

10.08.2023 12:53

DNES!

Provozovatel televizní skupiny Barrandov dostal dvě pokuty v celkové výši 100 tisíc korun za porušení základní programové specifikace jeho tématických kanálů Kino Barrandov a Barrandov Krimi. O udělení pokut rozhodl český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na 12. zasedání konaného 8.8.2023.

RRTV rozhodla, že společnost Barrandov Televizní Studio, a.s. porušila základní programovou specifikaci programu Kino Barrandov, které má být podle licence tematicky zaměřeným převážně na akviziční filmovou a seriálovou tvorbu, neboť v monitorovaném týdnu od 2. do 8. ledna 2023 ve vysílání programu chyběla jakákoliv akviziční filmová či seriálová tvorba. Zároveň RRTV uvedla, že stejný subjekt spáchal přestupek a to tím, že porušil licenční podmínky programu Kino Barrandov. Podle licenčních podmínek má vysílání "obsahovat premiéry a reprízy převážně filmů a seriálů, zejména zahraniční provenience různého žánrového zaměření, například romantických, historických, rodinných, dále i thrillerů a krimifilmů se skutečnými příběhy, sci-fi, filmy katastrofické, westerny a válečné, komedie a dramata a v nočních hodinách mají být zařazovány erotické pořady a horory".

▲ Budova TV Barrandov (foto: TV Barrandov)

Ve stejném monitorovaném týdnu (od 2. do 8.1.) zcela výše uvedené pořady chyběly. Za tyto přestupky byla provozovateli uložena pokuta ve výši 50 tisíc korun. Pachatel má povinnost uhradit i paušální částku nákladů řízení ve výši 1 tisíce Kč.

Na stejném zasedání regulátor rovněž prověřil dodržování licence televize Barrandov Krimi. Úřad konstatoval, že provozovatel v monitorovaném týdnu od 13. do 19. února 2023 porušil základní programovou specifikaci programu Barrandov Krimi. Podle základní programové specifikace se má jednat "o stanici se zaměřením na pořady pro děti a na dokumenty převážně americké provenience pro různé věkové skupiny diváků".

Rada zároveň uvedla, že stejný subjekt porušil i licenční podmínky Barrandov Krimi. Podle nich se má jednat o program, který bude "sestaven z animovaných pořadů se zaměřením na předškolní děti, pořadů pro děti školního věku a pořadů zaměřených na dospívající mládež nebo rodinné pořady (v odpoledních hodinách); v podvečerních hodinách má program vysílat dokumentární pořady (přírodopisné, světové, kulinářství, medicínské, cestopisné, historické, skutečné šokující příběhy, sportovní, mysteriózní, kriminální a katastrofické pořady) a večerní program má pak obsahovat dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience (televizní seriály a filmy) a zpravodajské a publicistické pořady".

Podle monitoringu RRTV v uvedeném týdnu (13. až 19.2.2023) zcela absentovaly jakékoliv pořady pro děti a kde až na jedinou výjimku nebyly vysílány žádné dokumenty, žádné zpravodajské pořady ani publicistika. Dramatická tvorba pak byla tvořena jedním jediným komediálním seriálem.

Rada pro porušení základní programové specifikace a licenčních podmínek Barrandov Krimi se rozhodl udělit stejně vysokou pokutu - tedy 50 tisíc korun. I v tomto případě má vysílatel povinnost uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši jednoho tisíce korun.