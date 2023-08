Rebranding kanálů C More

14.08.2023 16:23

DNES!

Filmové a sportovní kanály C More se vysílají v severní Evropě od pondělí 14. srpna 2023 pod novými značkami. Došlo k poměrně velkému přejmenování stanic, které jsou součástí placené nabídky ve Švédsku, Norsku, Dánsku a Finsku.

Značka C More byla ze všech čtyř zemích stažena a nahrazena programy pod novými názvy. Čtyři sportovní stanice C More Live nyní využívají značku TV4 Live, pátý program byl přejmenován na TV4 Tennis. Program C More Mix od dnešního dne vysílá pod názvem TV4 Motor, vysílání programu C More Hits probíhá pod novým názvem TV4 Hits, stanice Sportkanalem byla zastřešena značkou TV4 a vysílá tedy pod názvem TV4 Sportkanalen. Finské kanály C More First a C More Series byly přejmenovány na MTV Aitio (Box) a MTV Viihde (Zábava).

Přejmenováním stanic C More (většinou) na TV4 je snahou posílit značku TV4 na trhu, která nabízí vlastní placenou streamovací službu s bohatou nabídkou obsahu.

Nové názvy kanálů C More jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Přejmenované stanice C More jsou nadále dostupné zákazníkům DTH platformy Allente (dříve Canal Digital) na satelitech Thor (0,8°W). Vysílání je v rámci simulcryptu kryptováno systémy Conax + Videoguard a Nagra MA.